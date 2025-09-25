Naasón y ese ómnibus poco laico llamado Morena

Hay en Estados Unidos una nueva acusación contra Naasón Joaquín García por, entre otros, delitos sexuales cometidos en contra de miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Este nuevo escándalo toca, otra vez, a Morena.

Conviene decir, por principio de cuentas, que la expansión de esa iglesia no se entiende sin sus alianzas con el poder político en Jalisco, donde surgió hace décadas: primero con el PRI, luego con el PAN y, sin duda, con Movimiento Ciudadano.

Por tanto, Morena no es para nada el primer partido que tendría ligas o acuerdos con esa congregación religiosa.

Sin embargo, el movimiento que gobierna México desde 2018 sí ha tenido notables gestos de simpatía (prestar Bellas Artes para un homenaje a Naasón Joaquín García en mayo de 2019, semanas antes de que éste fuera detenido en California por abuso de menores), o darles visibilidad y vocería a legisladores: ni más ni menos, el suplente de Marcelo Ebrard, que pidió licencia en el Senado para irse de secretario de Economía, es Emmanuel Reyes Carmona.

Reyes Carmona es, junto con el exdiputado federal Hamlet García Almaguer, una de las figuras mediáticas de La Luz del Mundo más reconocidas a nivel federal.

Además, Madián Sinaí Menchaca Sierra y Eluzai Rafael Aguilar resultaron electas como juezas en el proceso en donde, mediante voto popular, se disputaron titulares de juzgado. La primera en materia administrativa y la segunda en materia penal. Ambas tienen ligas familiares directas con obispos de La Luz del Mundo. No todos los jueces que ganaron en esa elección tienen ligas con Morena.

El nuevo juicio emprendido en contra de Naasón Joaquín García, quien ya purgaba pena en EEUU, fue dado a conocer hace dos semanas e incluyó la detención de la madre del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. La jerarquía de ésta, por cierto, ha negado la veracidad de los cargos, anteriores y actuales.

En todos los partidos hay gente que profesa el culto de su preferencia. Es un derecho y nada malo hay en ello.

Sin embargo, es preciso formular si conviene a Morena cargar con el peso de destacados representantes que, al mismo tiempo, defienden o no se deslindan de quien ha sido encontrado culpable de ominosos delitos, y que será de nuevo sometido a otro juicio por denuncias igual de terribles.

Porque una cosa es la libertad de culto y otra las alianzas políticas entre un movimiento y una iglesia.

O iglesias, porque esto aplica, con los obligados matices, a la decisión de Morena que, en su momento, sumó a la ola obradorista al cristiano Hugo Eric Flores, que alguna vez tuvo el partido Encuentro Social, al que debemos la nada grata circunstancia de haber encumbrado a Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Pero esa es otra historia, y quien desee saber más del perfil de Hugo Eric Flores no debería perderse el texto de Luis Hernández Navarro en La Jornada del pasado mes de abril titulado “Hugo Eric Flores y la conquista del espacio secular”. https://www.jornada.com.mx/2025/04/15/opinion/011a2pol

En el mes de abril, Flores tuvo la osadía de usar el recinto de San Lázaro para un acto confesional, donde, acompañado de pastores evangelistas y creyentes, defendió su congregación y al coro de “amén” desdibujó sin rubor la frontera entre religión y política.

Por cierto, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado la intentona atribuida al pentecostal Hugo Eric Flores de hacer un nuevo movimiento político cuyas siglas serían CSP. Así de burda la cosa.

Cuando en 2018 el candidato Andrés Manuel López Obrador quiso asegurarse el triunfo, tejió toda clase de alianzas, incluidos políticos como el jalisciense José María Martínez, Chema, candidato de Morena en 2024 a alcalde de Guadalajara y señalado como miembro del Yunque.

Quizá tenga réditos ser un partido sin fronteras a todo tipo de liderazgos. Aseguras algunos enclaves, distritos electorales o que no te vean como amenaza gente de la más distinta ideología. Ello no es sin costos.

El nuevo juicio de Naasón ha resucitado el escándalo de Morena cediéndole Bellas Artes. Y resucita dudas sobre la agenda de derechos que realmente propone el obradorismo, cuando tiene en sus filas a personas consideradas ultraconservadoras.

Pero lo de Naasón debería ser un caso extremo. ¿A Morena no le escuece, ni tantito, dar espacios a quienes, al mismo tiempo, niegan atrocidades ventiladas tiempo atrás en medios y ahora en tribunales de EEUU del líder de La Luz del Mundo? Y de la laicidad ni hablar.

Y, de remate, ahora hay noticias de una detención en los límites entre Michoacán y Jalisco de 38 personas, presuntamente miembros de La Luz del Mundo que conformarían una especie de guardia secreta para cuidar a los jerarcas de esa congregación. Vaya aliados de Morena, confesionales o “paramilitares”.