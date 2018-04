Muy pocos peloteros mexicanos en Liga Nacional

Iniciada la temporada 2018 de las Grandes Ligas, se enumeró con breve síntesis de su trayectoria a los peloteros mexicanos que están en el roster activo o en el ampliado y con la opción de estar participando en equipos de la Gran Carpa en la Liga Americana, habiendo considerado a todos los beisbolistas que son mexicanos acordé a la Constitución General y a las leyes de nuestra patria, aun cuando no hayan nacido en territorio de esta nación, y como se acentuó, sin incurrir en esa por demás inadecuada práctica discriminatoria que muchos absurdamente hacen, sólo mencionando en calidad de paisanos a los nacidos en México, por más que varios en sus crónicas, recuentos y análisis sí mencionan como mexicanos a algunos peloteros no nacidos en territorio nacional, y si los consideran mexicanos tan sólo por ser del grupo de los beisbolistas señalados como consagrados o estelares, dejando de mencionar a otros que aun no habiendo nacido en suelo azteca son mexicanos por los derechos que la Constitución y demás leyes les confieren, tan sólo por no ser aún estrellas, según su peculiar consideración y punto de vista.

Ya se anotó y es de recordar que fueron 36 los peloteros mexicanos en los campos de entrenamiento de los equipos de Ligas Mayores y al iniciar ya esta temporada 2018 sólo son 18 los vinculados: 15 como activos, dos en el llamado roster ampliado más uno que sin estar en roster ampliado sigue en la opción de participar en el primer equipo según circunstancias a suscitarse, el resto ya están en organizaciones ajenas a la Gran Carpa.

Habiendo narrado a los que están ligados a organizaciones del moderno circuito o Liga Anericana, estos son los peloteros mexicanos vinculados a equipos de la Nacional o viejo circuito:

Con Dodgers de Los Ángeles está el jardinero oriundo de Tucson, Arizona, de padres mexicanos, Alexander Brady Verdugo, quien debutó en Ligas Mayores con Los Ángeles el 1 de agosto de 2017 y permanece en la organización en el roster ampliado de 40 elementos, siendo notorio el caso del brillante chamaco de Culiacán, Julio César Urías Acosta, quien no estuvo listo para permanecer en el roster activo al iniciar esta temporada 2018 y será motivo de una evaluación hasta que se determine puede reintegrarse a tareas tras el proceso de rehabilitación de la cirugía a que fue sometido el año pasado. Urías es un gran activo de los californianos y debutó en Gran Carpa con Dodgers el 27 de mayo de 2016.

Con Padres de San Diego está el infielder nacido en Guadalajara, Jalisco, Christian Alejandro Villanueva, que apenas debutó en Gran Carpa con los frailes el 18 de agosto de 2017 y queda en roster activo; con Diamondbacks de Arizona están dos sólidos serpentineros: el derecho de Huatabampo, Sonora, Noel Fernando Salas, quien está en Grandes Ligas desde el 28 de mayo de 2010 y ha jugado antes para Angelinos y Mets; y el habilidoso zurdo de Monterrey, Nuevo León, Jorge Alberto de la Rosa González, que se inició en Grandes Ligas desde el 14 de agosto de 2014 y ha militado antes de en Arizona en Colorado, Kansas City y Milwaukee. Ambos están enlistados aún como activos.

Está ahora en Mets de Nueva York el icónico aporreador e infielder Adrián González Sabín, nacido en San Diego, California, de padres mexicanos, quien tiene experiencia como ligamayorista desde el 18 de abril de 2004 y ha jugado antes con Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles. Con Phillies de Filadelfia está en roster activo el lanzador Víctor Teodoro Arano, originario de Cosamaloapan, Veracruz, que debutó en la Gran Carpa el 12 de agosto de 2017. Recientemente logró firmar contrato por un año con los Rojos de Cincinnati el experimentado lanzador Yovani Gallardo, el orgullo de Pénjamo, Michoacán, debutó como bigleaguer en el año 2007 y ha jugado para Cerveceros de Milwaukee, Rangers de Texas, Orioles de Baltimore y Marineros de Seattle antes de lograr quedar enrolado para esta campaña con Cincinnati.

Los peloteros mexicanos no son lo numeroso que sería ideal hubiera enrolados ahora en los diversos equipos de la Gran Carpa, hay varios que teniendo ya la experiencia de ser ligamayoristas no han logrado hilar contrato para esta campaña, mas tienen alguna posibilidad de ser incorporados en fecha posterior, sea porque exista la coyuntura de alguna lesión o baja de juego de otro pelotero activo y sean llamados a ocupar esos espacios en suplencia de los que deberán quizá descansar o rehabilitarse incluyendo a quienes deberán trabajar entrenando para buscar recuperar su adecuada condición física o habilidades menoscabadas. Hay algunos otros que están a la espera de su propia rehabilitación para poder ser llamados a probar que ya están listos para reincorporarse a la actividad plena más en forma paulatina, como el caso de Julio Urías, aún en valoración tras la cirugía a la que fue sometido el año pasado. Hay algunos peloteros mexicanos que no han podido aún debutar en Grandes Ligas y están a la espera de esa oportunidad desde años previos y deberán seguir entrenando o jugando a la espera de esa ocasión, como el caso de Armando Araiza y Luis Urías, además del bisoño Santiago Chávez, quien es receptor con Charros de Jalisco y tiene cualidades además de tiempo suficiente por su juventud, para continuar luchando por una oportunidad futura.

En lo poco que llevamos de esta campaña 2018 de las Grandes Ligas, ya empezaron a destacar el icónico toletero Adrián “El Titán” González con Mets de Nueva York, además de los lanzadores José Roberto Osuna Quintero, Marcó Rene Estrada y Jaime Omar García con Azulejos de Toronto; Héctor Velázquez Aguilar con Boston y Joakim Agustín Soria con Medias Blancas de Chicago, sin duda una muestra de la valía de los beisbolistas mexicanos en el máximo escenario mundial.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com