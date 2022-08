Muy cerca el fin de Trump

Era el 17 de junio de 1972 - hace 50 años- cuando la policía de la capital estadounidenses -Washington, DC- detuvo a cinco personas cuando en la sede del Partido Demócrata -complejo de oficinas denominado Watergate- instalaban micrófonos en algunos privados y tomaban fotografías de documentos de los archivos. Uno de los detenidos era James W. McCord, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y jefe de seguridad del Comite para la Reelección del Presidente. Poco más de dos años después -9 de agosto de 1974- históricamente el presidente Richard Nixon anunciaba su renuncia, convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense en dimitir por su responsabilidad en el escándalo de espionaje.

Y es precisamente medio siglo después cuando el Congreso nuevamente investiga, no a quien ocupa la Oficina Oval, sino al antecesor, Donald Trump, por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Y este es el peor escándalo político desde Watergate, además de que Trump quedó en la historia como el presidente que superó dos juicios políticos en su administración.

Nixon y Trump -los dos- se fueron, aunque de manera diferente. El primero renunció antes de ser destituido y el segundo fue derrotado en las urnas. La diferencia entre ambos es que Nixon quedó impedido de intentar regresar a buscar la presidencia, mientras que Trump tiene entre sus planes volver a pelear por la Casa Blanca en el 2024.

Sin embargo, conforme pasan los días y continúan las investigaciones en el Congreso sobre la insurrección en el Capitolio, disminuyen las posibilidades de que Trump pueda concretar su deseo de verse nuevamente en la boleta electoral en la contienda presidencial y con ello poder regresar a la Casa Blanca.

El lunes pasado un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanó la residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, propiedad de Donald Trump. La intención fue la de localizar documentos clasificados que aparentemente el ex mandatario se llevó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, argumentando que no los tiene y que las 15 cajas que regresó recientemente, después de una petición de los Archivos Nacionales, fueron la únicas que extrajo.

Lo delicado no es la duda sobre si tiene o no las cajas de documentos, sino que el ingreso de los agentes del FBI se hizo amparado bajo una autorización judicial, donde el juez que la concedió valoró la enorme posibilidad de que haya un delito que perseguir, y eso habla de la gravedad del asunto y sus consecuencias. Y este solo puede ser el principio del fin de la carrera de Trump, ya que no solamente se ve involucrado en varios procesos judiciales durante su administración, sino por los intentos de alterar los resultados de la elección presidencial y su responsabilidad directa en la invasión del Capitolio.

Sobre el allanamiento a su casa, el ex presidente Trump dijo que “nunca le había ocurrido nada parecido a un presidente de Estados Unidos”, a lo que cabría una respuesta con una reflexión de sentido común: es que nunca se había tenido a un mandatario tan amañado, inconsciente, imprudente, insensible, antipático, racista, ventajoso, lastimoso, manipulador y supuestamente responsable de delitos violatorios de la Constitución que pudieran enviarlo históricamente a pasar el resto de sus días detrás de las rejas. ¿Usted, qué opina?

