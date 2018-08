Mundial de Robótica: podemos ser optimistas con respecto al futuro

Una vez más, nuestro país fue anfitrión de un evento de escala internacional: el Mundial de Robótica FIRST Global Challenge, que se realizó por primera vez fuera de los Estados Unidos.



Durante tres días, más de mil jóvenes de más de 180 países, además de algunas delegaciones integradas por chicos refugiados, participaron en esta competencia que consistió en utilizar robots creados por ellos mismos, para resolver retos de eficiencia energética. Con esto, FIRST Global busca inspirar el liderazgo e innovación en los campos de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería, para que las nuevas generaciones enfrenten exitosamente los desafíos del futuro y contribuyan a mejorar la calidad de vida para la humanidad.



Fue para mí muy inspirador ver a tantos jóvenes unidos, superando adversidades y la barrera del idioma para alcanzar los complejos objetivos planteados por esta competencia. Creo que esa es una gran lección que debemos valorar porque el mundo necesita un cambio cultural, es decir, personas entusiastas con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo y enfocadas en la solución de problemas relevantes.



Yo me considero un optimista racional y estoy convencido de que no hay dificultad que no se pueda resolver a través del conocimiento. Aún más después de ver a los jóvenes trabajar con esa pasión y entusiasmo que los caracteriza, pero principalmente unidos, apoyándose unos a otros: si algo se requiere hoy en día es construir puentes, no muros que nos dividan.



Una muestra de ese espíritu de solidaridad la dio precisamente el equipo mexicano, que recibió un reconocimiento por su destacado apoyo a los integrantes de otras delegaciones. Estos chicos nos hicieron sentir muy orgullosos y nos emocionaron con su destacada participación, por la que también fueron distinguidos con la medalla de plata del premio “Einstein”, gracias al desempeño del robot que construyeron.



FIRST Global depositó su confianza en nuestro país para realizar esta competencia de robótica. Agradezco a mi amigo Dean Kamen por ello. No fue sencillo, representó un gran esfuerzo de un talentoso equipo de trabajo que hizo realidad este sueño. A todos ellos mi más profundo agradecimiento.

Estoy seguro de que todos los que participaron en FIRST Global Challenge 2018 regresarán a sus países no sólo como representantes de la ciencia, la tecnología y del pensamiento crítico, sino como embajadores de México. Nuestro país los recibió con su tradicional hospitalidad y los participantes tuvieron la oportunidad de probar un poco de nuestra vibrante historia y cultura.



Estos jóvenes nos demuestran que el cambio es posible y que el mundo puede ser mejor para todos. Al verlos en acción no me queda duda: podemos ser optimistas con respecto al futuro.