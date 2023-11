A 48 horas después de la emboscada en la que asesinaron al subdirector operativo de la Comisaría de Seguridad de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua, a plena luz del día en una cafetería que opera en una plaza comercial ubicada sobre la Avenida Patria en la colonia La Estancia, hay más preguntas que respuestas en el intento de explicar lo ocurrido en este enésimo sobresalto de inseguridad en la metrópoli.

Entre las pocas certezas que quedaron en evidencia luego de este nuevo desafío de las mafias a las autoridades y a sus corporaciones policiales, además de que esa vialidad esta convertida en territorio de escape de los grupos delincuenciales pese a ser una de las más transitadas, y que de nada ha servido el sistema de videovigilancia, conocido como C5, para detener a los criminales, está que existe ya la capacitación y actuación de mujeres sicarias en las filas del crimen organizado, algo que se empezaba a delinearse desde finales del 2020 que se culpó también a un hombre y a una mujer de haber asesinado al ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.

Basta ver el video en el que quedó grabada la emboscada a Flores Amezcua (gracias a las cámaras del negocio, ya que de lo contrario, ni siquiera tendríamos idea de cómo fue esa agresión mortal contra el tercero de la Policía zapopana), para darnos cuenta del alto nivel de adiestramiento y dominio total del manejo de las armas de las dos mujeres que disparan junto con los otros dos sicarios a los que acompañaban en mesas distintas, para pasar desapercibidos por la víctima.

Fueron estas dos mujeres sicarias las que abren y cierran el fuego asesino. La primera es la que saca de su bolso el arma y la acciona antes que nadie contra Flores Amezcua, mientras que la mujer de pelo negro es la que le hace los dos últimos disparos cuando el uniformado yace ya herido de muerte en el suelo.

Expertos en capacitación policial que consulté se dijeron sorprendidos de que estas mujeres hubieran disparado con tanto tino y control del arma con una sola mano, y no con dos, como hacen los que no tienen tanto dominio ni experiencia para que no se les levante la pistola al momento del tiro y fallen al blanco.

Frente a esta evidencia, advierten, podríamos estar ante la normalización del paso de mujeres ex policías con formación en corporaciones civiles, o incluso en instituciones castrenses a los grupos delincuenciales, o en su caso, al reclutamiento y adiestramiento de mujeres por parte del crimen organizado, lo que significa una vuelta más en el espiral de la violencia e inseguridad que nos azota.

