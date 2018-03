Muero de ganas de ver debatir a Meade

No tengo microondas —ya saben, por aquello de que dicen que no es sano—, y francamente no me veo consiguiendo maíz palomero, una sartén y etecé etecé, pero no le hace, aunque sea sin palomitas: ya no me aguanto las ganas de que lleguen los debates y escuchar a Pepe Meade.

Con lo padre que será ver a Pepe explicarnos cosas que uno de verdad no comprende, que no hay manera de entender incluso si clarito las explican Reuters o El País.

Escuchar a Meade, por ejemplo, hablar de lo que reveló este domingo Reuters sobre cómo se las gasta PensionIssste.

PensionIssste comenzó a comprar acciones de ICA y gastó unos 400 millones de pesos (21.5 millones de dólares) a un precio promedio cercano a 7 pesos por acción

Cito: “A mediados de 2015, las acciones de ICA habían caído más de un 50 por ciento respecto del año anterior, por un desplome en el peso que elevó su pesada carga de deuda denominada en dólares y un menor gasto del Gobierno en infraestructura, que llevó a la empresa a padecer una falta de efectivo. A pesar de eso, PensionIssste comenzó a comprar acciones de ICA y gastó unos 400 millones de pesos (21.5 millones de dólares) a un precio promedio cercano a 7 pesos por acción, dijo una fuente”.

¿Qué ocurrió? Que esa inversión en la constructora “será borrada por un plan de reestructuración”, publicó Reuters. Para ser exactos: “PensionIssste y otros accionistas de ICA verán diluidas sus participaciones al 0.01 por ciento”. (https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1GO1DU-OUSLT)

En su despacho informativo, Reuters apunta que la Consar —dependiente de Hacienda— aprobó esa inversión.

Qué ganas de oír a Pepe contarnos cómo la ve, justo él que fue titular de Hacienda poquitito después de esa operación. Porque no nos dirá que lo de Pensionissste fue la soberana decisión de los trabajadores del Estado de tirar su dinero en una empresa quebrada, ¿o sí?

Pero ya encarrerado, y todo sin palomitas, igualmente estaría bien que en esos debates Pepe dijera, con esa sapiencia que pronto lo podría llevar a JP Morgan, qué opina de esto que en su momento (2016) nos explicó El País: Que el Infonavit, comandado (es un decir) por Alejandro Murat hizo una inversión (es otro decir) que le costó a ese instituto 555 millones de pesos.

Cito a Luis Pablo Beauregard: “En nueve meses, el Infonavit invirtió 724 millones de pesos (39.2 millones de dólares), el 33,22% de las emisiones de Abengoa México, una empresa que desarrolla un gran proyecto energético en la costa de la Entidad que Murat gobernará si triunfa en las elecciones de este domingo. La apremiante situación financiera de la matriz española, sin embargo, provocó el deterioro del valor de las emisiones bursátiles de su filial, lo que hizo al Infonavit perder 440 millones de pesos (23.8 millones de dólares) salidos de las cuotas de los trabajadores mexicanos”. Al final, la merma ascendería a 555 millones. (https://elpais.com/economia/2016/05/31/actualidad/1464726574_111457.html)

Seguro Pepe puede explicar tan singular decisión de quien en su momento fue su compañero de gabinete y que hoy le apoya desde Oaxaca. Decir algo más que el Infonavit es independiente y tripartita (trabajador-patrones-gobierno), etecé, etecé.

Y solo de pilón, total si no hubo palomitas que haya pilón, oír a Pepe explicar no la Estafa Maestra (soñar tiene un límite, no se pasen), pero sí la compra por parte de Pemex de las plantas de fertilizantes (en realidad chatarra) cuyo costo la Auditoría Superior de la Federación encontró que pasó, sin explicación, de 223 a 443 millones de dólares. Y que hoy no jalan. (https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/22/asf-pide-sancion-a-funcionarios-de-pemex-por-comprar-planta-llena-de-chatarra-que-costo-el-doble_a_23368698/)

Cada caso da para un “nooombre, unos genios”, pero no te amilanes, Pepe, tú sí sabes hacer bien las cuentas, qué ganas de ya escucharte explicar, entre otras cosas, esas tres perlas ocurridas en tus tiempos.