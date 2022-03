Muchas visitas

Por sorpresa tomó a diputados de Morena la visita, en el Congreso estatal, del ex gobernador de Baja California Sur y actual titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño. A media tarde, el funcionario federal llegó al edificio legislativo y entró a una reunión con el coordinador de los diputados de Morena, José María Martínez. ¿La agenda? Temas de seguridad, presumiblemente.

Pero en realidad, trasciende que Cota Montaño está pidiendo todos los esfuerzos posibles para que se participe en la revocación de mandato del 10 de abril. Por eso está operando con todos los actores visibles de Morena en Jalisco, que son muchos y rara vez están de acuerdo.

No es que “Chema” Martínez y los demás diputados morenos arrastren a las masas, pero había que decirles antes de que se vayan de vacaciones.



* * *



El gobernador de Jalisco anda deshojando la margarita para decidir si participa o no en la consulta sobre la revocación de mandato de López Obrador. Pero aclara que su participación no está condicionada a la nueva promesa del Presidente de entregar recursos para la Línea 4 del Tren Ligero y para las obras de abasto de agua. Ayer insistió en que AMLO no le pidió el voto ni nada a cambio para liberar esos recursos prometidos desde hace meses.

Por otra parte, dijo que cualquier gobernador que visite Jalisco es bienvenido. Y hasta recordó que se reunió con el mandatario Mauricio Vila de Yucatán. Lo reconoció como uno de los gobernadores mejor evaluados en las encuestas y lo calificó como un buen prospecto para ser candidato del PAN a la Presidencia.

Aunque se dijo abierto al diálogo con actores políticos, aseguró de nueva cuenta que no está construyendo una candidatura ni metido en los temas nacionales, por lo pronto.



* * *



Un buen viaje se darán el titular del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva, y el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, quien preside la Junta de Coordinación Metropolitana.

Como parte del apoyo que la Unión Europea le dio a Jalisco para que genere un proyecto de economía circular de la basura, ambos se irán de viaje a Barcelona “para hacer una visita técnica, que cierre el convenio mediante el cual la Entidad recibirá 2.1 millones de euros”.

Ojalá que el viaje ilustre y termine en buenos proyectos.