Morena y los moretones

La lucha por el poder lleva a los candidatos y partidos a hacer lo que siempre dijeron que nunca harían. Cuando el poder está de por medio la moral se hace chiclosa, las convicciones dudosas y los enemigos cómplices. Si de algo no se puede acusar a López Obrador en esta campaña es de no hacer todo, hasta lo inconfesable, para ganar. En la búsqueda de estructura y apoyos económicos, el candidato de Morena subió a su tren a algunos personajes de dudosa reputación y otros cuya reputación es indudable, indudablemente mala.

Esta semana dos de ellos fueron noticia. Napoleón Gómez Urrutia, líder minero y candidato a senador plurinominal, fue obligado por un tribunal a regresar 54 millones de dólares que no había repartido a los mineros. Es decir, el señor se sentó en mil millones de pesos que no eran suyos. Seguramente tendrá argumentos para no repartir el dinero, para no pagar y quedarse con lo ajeno siempre hay excusas, pero lo cierto es que esta semana un tribunal le dijo que regresara lo que no era suyo, es decir, que regrese lo que se robó.

El otro caso es el candidato a gobernador de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí. El doctor Lomelí fue acusado ante la PGR por Fernando Belaunzarán del PRD y Jorge Álvarez Máynez de MC (cómo cambian las cosas, hace tres años los emecistas presumían tener a Lomelí entre sus huestes y lo defendían con uñas y dientes) de ocultar su patrimonio y participar en operaciones que al menos huelen mal. De acuerdo con la información publicada, Lomelí compró un terreno a personas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operadores financieros del cártel de Sinaloa y luego lo vendió a una empresa de la que él tiene 99 por ciento de acciones. Para ponerlo en palabras del propio López Obrador: de lo que se acusa a Ricardo Anaya es de niños de pecho comparado con esta operación.

Los moretones de Morena difícilmente le pegarán a la intención de voto de López Obrador. Ese no es el problema, sino cómo se construye el combate a la corrupción desde arriba cuando el de arriba está invitando como candidatos (la decisión de estas dos candidaturas las tomo Andrés Manuel y solo Andrés Manuel) a personajes que son todo lo contrario a lo que pregona.

Es cierto, en todas las campañas hay impresentables. A Meade y Anaya les faltan dedos de las manos para contarlos, pero esa explicación solo abona al discurso, falso y tramposo en sí mismo, de “todos son iguales”. La diferencia no es quién tenga más corruptos en su campaña sino qué hagan con ellos. Ningún gobierno está ni estará exento de corrupción, la diferencia es cómo se traté y es ahí donde López Obrador ha sido incapaz de articular un discurso coherente.

