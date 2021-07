Monreal hace ‘ruido’ con las armas

En días pasados en Nogales, Arizona, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a un sujeto que en su auto pretendía introducir a México cinco pistolas, tres rifles de asalto, nueve cargadores y dos mil cartuchos. Al hecho se le dio amplia difusión, cuando en realidad la confiscación es mínima si tomamos en cuenta que por los menos 250 mil armas por año -otras estimaciones hablan de que son casi 400 mil- entran a territorio mexicano, según datos de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Defensa Nacional (SEDENA). Sin embargo, ese ‘tráfico hormiga’ contribuye a que ingresen al país grandes cantidades de armamento.

Bueno, pues este tema llegó al Senado esta semana, promovido por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, quien es uno de los llamados ‘presidenciales’ -aunque ayer el presidente cuando habló de posibles candidatos no lo mencionó por nombre cuando dijo que no hay ‘tapados’ y que él no intervendrá (?) en la designación- y quien recientemente con motivo de las derrotas en las elecciones en la Ciudad de México fue abucheado por simpatizantes del partido en algunos eventos. Monreal ya solicitó un punto de acuerdo en el Senado para solicitar información a las secretarías (SRE Y SEDENA) que permitan elaborar un agenda para el desarrollo de estrategias REGIONALES, HEMISFÉRICAS Y GLOBALES (?) para el combate al tráfico de armas.

Tiene razón Monreal en señalar que las armas son factor muy importante en la violencia que se ha generado en México, pero el desarrollar estrategias HEMISFÉRICAS Y GLOBALES suena demasiado ambicioso y desproporcionado cuando lo primero que tenemos que combatir las raíces de la violencia en nuestro país y a la par los problemas colaterales como es el tráfico de armas. Da la impresión, por lo rimbonbante, ostentosos y llamativa de la propuesta, que lo que pretende Monreal estar en la conversación, tener los reflectores encima y que se hable de él, para que la mirada de los medios, los ciudadanos y -sobre todo- estar la mira de quien da la última palabra desde Palacio Nacional sobre quien será el candidato del partido en las elecciones del 2024.

El hecho de que México sea el séptimo país del mundo con más armas de fuego en manos de civiles de forma legal o ilegal -según el Small Arms Survey del Instituto de Postgrado de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra- y que en su frontera con Estados Unidos se realicen miles de incontrolables operaciones de tráfico de armamento cada año, no nos alcanza para andar planeando estrategias HEMISFÉRICAS y GLOBALES, cuando primero tenemos que resolver en nuestro territorio problemas de corrupción fronteriza y la implementación de protocolos -apoyados con nuevas tecnologías- que disminuyan el ingreso del arsenal. Por lo que corresponde a Monreal, con su propuesta no va a detener el tráfico de armas, pero ya hizo ‘ruido’ y logró que se siga hablando de él. ¿Usted, qué opina?.

daniel.rodriguez@dbhub.net