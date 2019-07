Militarización vs construcción de paz

Entre más incrementa el presupuesto a las fuerzas armadas más crece la violencia. El dato, no por obvio, pues es algo que vienen señalando organizaciones de la sociedad civil desde hace años, es menos espeluznante. Ahora lo dice el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, en inglés): 2018 fue el año con mayor presupuesto para las fuerzas armadas y también el más violento en México desde que este instituto comenzó a medir, hace 70 años, en 1949. Entre el 2012 y el 2018 el presupuesto de las fuerzas armadas se duplicó; el número de homicidios en el país, también.

El fenómeno de la militarización de la seguridad y el alza de la violencia no es exclusivo de México, es un fenómeno de todo Latinoamérica que, según datos de Ernesto López Portillo del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, (CASEDE) con solo el 9% de la población mundial aporta el 33% de la criminalidad. Esto tiene que ver principalmente con que tenemos democracias e instituciones de justicia endebles y una creciente militarización de los aparatos de seguridad. Lo que compartimos los países de América Latina es la prisa. Todos los gobiernos quieren resolver de un plumazo y por el arte de un líder un problema que nada tiene que ver con quien gobierna. Esto es, queremos resolver problemas estructurales con la magia del liderazgo y el carisma, y con la urgencia de los partidos que viven eternamente enfrentados a las urnas.

Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador han recurrido constante y crecientemente a las fuerzas armadas para solucionar el problema de seguridad y solo han logrado incrementarlo. Los dos primeros creyeron y el tercero de ellos aún cree que el problema de seguridad tiene que ver con la falta de respuesta y capacidad de fuego del Estado, cuando en realidad lo que falta es Estado en toda la extensión de la palabra. Los tres creyeron o creen que el problema hay que resolverlo antes de la siguiente elección: Peña y Calderón perdieron la apuesta, está por verse si a López Obrador le da resultado.

A estas alturas del partido, después de tantos años de fracaso tenemos que entender que para que ésta sea duradera tiene que construirse, con paciencia

Todos queremos paz y la queremos ya, pero a estas alturas del partido, después de tantos años de fracaso tenemos que entender que para que ésta sea duradera tiene que construirse, con paciencia, con los sólidos cimientos de la justicia, con el cemento de las relaciones sociales y comunitarias, y no con los oropeles de la militarización. Nadie dice que no hay que combatir al crimen organizado ni que no se deban perseguir los delitos, simple y sencillamente que eso no basta y que la militarización vista como respuesta a la urgencia inhibe y absorbe los recursos de la lenta pero necesaria construcción de instituciones de justicia.

(diego.petersen@informador.com.mx)