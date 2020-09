MiBici, a rodar bajo sospecha

De muy poco sirvieron todos los reflectores que apuntaron a la licitación pública para definir a la empresa encargada de manejar el programa MiBici, luego de todas las irregularidades denunciadas por los representantes de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Armando Mora Fonseca; del Consejo Agropecuario de Jalisco, Juan Mora Mora; y de los Jóvenes Empresarios, Joaquín Lancaster, en la sesión del Comité de Adquisiciones de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMIM) del pasado 5 de junio, cuando de forma arbitraria el director de ese organismo, Adrián Jezhel López González, decidió cancelarla y no respetar el fallo que daba el gane a la firma Periferia Ejecutiva, la que hizo la mejor oferta, 9 millones de pesos menor que el resto de las apuestas.

Como lo escribí aquí la semana pasada, lo que se interpretó es que la licitación parecía llevar dedicatoria para mantener a como diera lugar a la empresa BKT Bici Pública como operadora del programa, como ha sido desde la fundación del programa en 2014 en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, pero algo salió mal y la licitación debió tumbarse ante la inconformidad de los representantes empresariales.

Las suspicacias crecieron aún más por el hecho que la empresa BKT Bici Pública, cuyo contrato había vencido el último día de agosto, pertenece a Mario Delgado Padilla, hermano del responsable de la comunicación social del gobierno de Enrique Alfaro, Carlos Delgado Padilla.

Por este desaseado manejo en la licitación pública de este servicio, vinieron las inconformidades que provocaron todo un caos a partir del primero de septiembre entre los usuarios de este programa de movilidad no motorizada.

Se pensó que por estas denuncias de los usuarios, en la AMIM apresurarían una nueva licitación con absoluta equidad y transparencia para borrar toda sospecha de simulación e ilegalidad, pero no fue así.

En medio de un total sigilo e inmediatamente después que las irregularidades que se señalaron en el Comité de Adquisiciones la semana pasada salieron a la luz, se lanzó nuevamente la licitación, cuyo fallo terminó dando un contrato de alrededor de 5 millones al mes a la empresa BKT Bici Pública, y ya no a la empresa Periferia Ejecutiva que terminaron descalificando por no tener experiencia en el servicio, argumento que no se presentó en la sesión del pasado mes de junio, entre otras observaciones.

Habrá que ver si la empresa descalificada impugna o no esta segunda licitación luego de haber hecho la mejor oferta en la primera convocatoria. Por lo pronto en la AMIM les importó poco hacer un proceso ejemplar en la repetición del concurso. Por eso el programa MiBici rodará bajo la sospecha de los negocios privados que nacen y crecen al amparo del poder público.