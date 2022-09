Mi país, mi México

Silvestre Revueltas, José Clemente Orozco, Juan José Arreola, Manuel María Ponce, Luis Barragán, Germán Valdés, Ángela Peralta, Amalia Hernández, Amparo Ochoa, Julián Carrillo, Fernando Soler, Joaquín Pardavé, Pedro Ramírez Vázquez, Daniel Giménez Cacho, Elisa Carrillo, Vicente Leñero, Juan Bustillo Oro, Amparo Ochoa, Pedro Armendáriz, Adriana Barraza, Juan Rulfo, Alfonso Orozco, Julio Jiménez Rueda, Mario Pani, Manuel de Sumaya, Dr. Atl, Oscar Chávez, Isela Vega, Carlos Chávez, Bruno Santamaría, David Portilla, Lucy Arce, Jorge Ibargüengoitia, Angélica Aragón, Andrés Soler, Diana Bracho, Chava Flores, Luis González de Alba, Víctor Salas, María Félix, Rufino Tamayo, Damián Ortega, Alejandro González Iñárritu, Juan Gabriel, Carlos Monsiváis, Katia Carranza, Alonso Ruizpalacios, Jorge Méndez Blake, Rubén Albarrán, José Emilio Pacheco, Julio Julián, David Alfaro Siqueiros, Arturo Márquez, Fernando de Fuentes, Joaquín Cosío, Alejandro Galindo, Arturo Ripstein, José Alfredo Jiménez, Emilio Fernández, José Pablo Moncayo, Nellie Happee, Demián Bichir, Juventino Rosas, Jose Dávila, Javier Camarena, Yael Martínez, Gabriel Orozco, Manuel Tolsá, Julio Aldama, Elena Garro, Miguel Lerdo de Tejada, Guillermo del Toro, Ignacio Díaz Morales, “El Indio” Fernández, Juan Cirerol, Fernando del Paso, Luis Gerardo Méndez, José Revueltas, Teresa Margolles, Higinio Ruvalcaba, Guillermo Arriaga, Argenis Montalvo, Natalia Lafourcade, Gonzalo Lebrija, Chavela Vargas, Julio Alejandro, José José, Margarita Peredo, Francisco Araiza, Bruno Bichir, Enrique del Moral, Frida Kahlo, Janet Alcoriza, Agustín Lara, Sergio Arau, Xavier Villaurrutia, Rita Basulto, Ricardo Garibay, Alvaro Moragrega, Guillermina Bravo, Diego Rivera, Rocío Alemán, Alfonso Cuarón, Christian Nodal, Gilda Cruz, Dolores del Río, Andrés Casillas, Blanca Guerra, Juan Villoro, Jorge Taddeo, Diego Luna, Agustín Yáñez, Sofía Crimen, Felipe Cazals, Octavio Paz, Remedios Varo, Nicolás Pereda, Carlos Fuentes, Jesús Hernández, Emmanuel Lubezki, José Limón, Tatiana Huezo, Guillermina Higareda, Daniela Silva, Yulene Olaizola, Héctor Sandoval, Antonio Ortuño, Armando Manzanero, Martí Gutiérrez, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Víctor Zapatero, Joaquín Urrutia, Manuel Cervantes, Octavio Paz, Cuauhtémoc Nájera, Daniel Guzmán, José Tenoch Huerta, Julieta Venegas y Francisco Toledo.

Este atemporal legado es mi país, estas son mis fronteras que no tienen límites, mis alas y mis raíces, mis ganas de seguir aunque no sepa bien hacia a dónde. No soy nacionalista y no amo a mi patria -parafraseando atrevidamente al maestro Pacheco- pero daría la vida ante cualquiera de estas voces, letras, muros, pasos y notas. México son y han sido sus artistas y sus obras no sus políticos y sus constantes promesas fallidas. Que no se nos olvide.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina