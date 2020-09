Mi “bibi” pública

Detrás de los problemas de operación de Mi Bici Pública hay gato encerrado. La cancelación de la licitación LPL/AMIM/01/2020 el pasado 5 de junio para asignar al proveedor, y que ha dejado sin servicio a los usuarios, no tiene lógica.

Cuando los representantes de cámaras empresariales se quejaron de que el fallo se asignaba a BKT Bici pública –la encargada de la operación desde 2014– a pesar de que había propuestas más baratas, Adrián López, administrador de la Agencia Metropolitana de Infraestructura, canceló el concurso por criterios “técnicos”.

En otras palabras, se interpreta que si el fallo no era para BKT Bici pública, no era para nadie. Han pasado más de dos meses y la licitación no se ha repuesto. ¿Por qué el interés de que sea BKT Bici pública el ganador?

Mientras tanto, Mi Bici Pública sólo responde a los usuarios que en “los próximos días” será reestablecido el servicio (¿uno, 10, 20 días?); y la Agencia Metropolitana de Infraestructura no informa cuándo se licitará y fallará al nuevo proveedor.

Por cierto, en el Registro Público de Comercio, como socios de BKT Bici Pública aparecen Mario Delgado Padilla (hermano del vocero estatal); Rodrigo Vázquez Ortega; y José Bru Villaseñor.

Ojalá que este asunto lo revise, pero a la brevedad, Teresa Brito de la Contraloría estatal.

***

La celebración de muchos porque el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió negarle el registro como partido político nacional a México Libre será sólo pasajera.La verdadera decisión la tomarán los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mientras tanto, surgen varias preguntas de un lado y otro: ¿la decisión del INE fue autónoma o estuvo inducida por ya saben quién? ¿Calderón y Zavala intentaron engañar al INE con registros falsos y no les resultó?

La última palabra, como ocurre en este país, la tendrá el tribunal. Si en 2018 Jaime Rodríguez “El Bronco” fue candidato presidencial con 58% de firmas falsas de las 2.3 millones que presentó, ¿qué creen que pasará con México Libre?