Ahora que inicia la veda electoral que viene tras el fin de las campañas, y en espera de lo que ocurra el próximo domingo en la jornada electoral en la que más puestos de eleccción popular estarán en juego en la historia político-electoral del país, aprovecharé para escribir de futbol, a propósito del baile que ayer le puso Suecia a la Selección mexicana en el Mundial de Rusia.

Lo primero que habrá que decir es que el mal partido que dio ayer el Tri, y que en nada se pareció a los excelentes desempeños que había tenido contra Alemania y Corea, dieron al traste con los que soñaban con un tercer triunfo del equipo mexicano para elevar al límite el buen humor social y que ello incidiera en alguna eventual e hipotética recuperación política en las urnas el 1 de julio.

De la disyuntiva que se le abrió al equipo nacional luego del triunfo de Alemania en el último minuto ante Suecia, México fue orillado a transitar por el peor escenario que, de no haber sido por la sorpresiva victoria de Corea ante los teutones, hubieran quedado eliminados.

El “México Creo en ti”, de El Vate, Ricardo López Méndez, pareció convertirse en un “México, Corea en ti”, luego de que los mexicanos presentes en la cancha del Estadio Central de Ekaterimburgo terminaron coreando los goles del equipo oriental que evitaron el balde de agua fría de la eliminación. Los memes en las redes sociales no se hicieron esperar: “México ya no canta el himno, lo Corea”; “Me voy a festejar con mi amigo coreano Ka Hua Mon”, “Coreano, hermano, ya eres mexicano”, entre muchos otros. Corea ayudó a México pero el Tri no ayudo a Corea, ya que de haberle ganado a Suecia, el equipo oriental hubiera podido pasar también a la siguiente fase.

La tercera dosis de optimismo se tornó en un apurado pase a los octavos de final, en donde se enfrentará a Brasil el próximo lunes. Un equipo superior al mexicano

El furor social que había provocado el Tri por sus dos primeros partidos se atemperó ayer cuando, lejos de hacer historia al lograr convertirse en el primer seleccionado nacional en conseguir los nueve puntos en la primera ronda, cayó goleado como no pasaba desde hace 40 años, como sucedió en el Mundial de Argentina 1978.

Así, la tercera dosis de optimismo se tornó en un apurado pase a los octavos de final, en donde se enfrentará a Brasil el próximo lunes. Un equipo, sin duda, superior al mexicano. Pero al que ya se le ha ganado en torneos oficiales como en la Copa Confederaciones de 1999, en el Mundial Sub-17 de 2005 y en las Olimpiadas en 2012.

Para abrir esa posibilidad, México deberá tratar de recuperar la concentración mostrada contra Alemania y Corea, que le dio los méritos para seguir en la competencia. Mientras tanto, aproveche para reflexionar con calma sus votos para el próximo domingo.

