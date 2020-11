Mendelssohn y Beethoven

Del Septeto (o “septimino”, como dice el programa de la Orquesta Filarmónica de Jalisco [OFJ] para el concierto que ofrecerá este domingo) en Si bemol mayor, Op. 20, de Beethoven, algún crítico escribió que “Es la mejor pieza musical que Mozart no escribió”. Beethoven acusa, a todas luces, en esta obra de juventur, la por lo demás inevitable influencia de Mozart. Ya en su madurez, el propio Beethoven la trató desdeñosamente (”mucha fantasía y poco arte”) y llegó a decir que la compuso “cuando aún no sabía componer”. Lo cual no impidió que fuera, aún en vida de su autor, una de sus obras más populares. Esa popularidad decreció conforme crecía la de sus sinfonías y conciertos. Actualmente solo de manera ocasional se programa, aunque hay por ahí algunas versiones de referencia; vgr., la de Janine Jansen (violín), Dana Zemtsov (viola), Jens Peter Maintz (cello), Stacey Watton (contrabajo), Martin Fröst (clarinete), Jasper de Waal (corno) y Fredrik Ekdahl (fagot), disponible en YouTube.

El septeto en cuestión, en efecto, estará en el tercer programa de la Segunda Temporada de la OFJ, que se ofrecerá este domingo a las 12:00 horas -de manera virtual, como todos los de esta serie, a causa de la pandemia-, desde el Teatro Degollado, a través de Jalisco TV.

El programa, bajo la batuta de Jesús Medina Villarreal, titular de la OFJ, se abrirá con el Octeto para Cuerdas (cuatro violines, dos violas y dos violoncellos), también en Si bemol mayor, también Op. 20 y también obra de juventud, de Mendelssohn. Inspirado en versos de Goethe, su autor ofrece, en su scherzo (tercer movimiento), en forma un tanto embrionaria aunque ya perfectamente reconocible, un promisorio anticipo de la obertura de El Sueño de una Noche de Verano. Conrad Wilson ponderó el encantador leit motiv del primer movimiento, y escribió que “por su brillantez y perfección, (el octeto) es uno de los mayores milagros musicales del Siglo XIX”. La obra, considerada por muchos críticos como la pieza de música de cámara más perfecta de su autor, seguramente permitirá dejar constancia, por lo demás, de una de las mayores fortalezas actuales de la OFJ: la calidad, musicalidad, tersura y disciplina de su sección de cuerdas.

El concierto, después de su transmisión, estará disponible a través de las redes sociales de la orquesta hasta el 20 de diciembre.