Memo y Juan

Contrario a su buena costumbre de llegar con puntualidad inglesa al café Perdiendo el Tiempo, Memo se retrasó casi una hora. Juan, que estaba un poco incómodo por la demora de su amigo, sin mediar saludo, le espetó:



-Pos’ ¿dónde andabas? Ya me tenías preocupado.

-¿Qué te digo? Para llegar aquí, he pasado las de Caín. Primero, salir de la casa fue una bronca porque López Mateos era un estacionamiento. Luego, para acortar el tiempo, quise utilizar calles secundarias y resultó peor porque están llenas de pozos; obvio, caí en uno de ellos y se fregó la suspensión. Después, ya casi para llegar, un par de señoras se hicieron de palabras de coche a coche y no dejaban pasar. Total, la circulación por la ciudad es un caos- explicó Memo.

-Ya no sigas porque lloro -comentó, en tono jocoso y alivianado, Juan, que, para entonces, no cesaba de reír-. Mejor platícame, ¿cómo ves el mundo?

-¿Cuál? -preguntó Memo.

-No te hagas, ¡el de la polaca! -exclamó Juan.

Memo, ya más tranquilo, dijo en tono doctoral: -Lo veo cada vez más claro, pero más confuso…

-¿Qué galimatías es ese? ¿Cómo que más claro, pero más confuso?

-Sí -afirmó Memo-. Fíjate, en el escenario nacional, ya no hay duda, tendremos Presidenta. Aunque por ahí se anda moviendo Ebrard, este es un asunto entre mujeres. Lo que sucede es que la “Chuman” no crece y Xóchitl no acaba de superar los conflictos en los que la tienen metida, casi como rehén, los dirigentes de los partidos. Pero el Presidente ha puesto todo su poder al servicio de su candidata y pos’ está cañón con la del apellido alemán. Sin embargo, el único cambio real sería con Xóchitl.

-Y aquí, ¿cómo ves? -Inquirió Juan.

-¡Híjole! Aquí sí lo veo del cocol -respondió Memo-. Será una elección de tercios. MC, el Frente y Morena presentarán candidatos o candidatas para gobernador, de acuerdo con la resolución de las autoridades competentes. Luego, cada vez es más claro que hay conflictos al interior de MC que, según sean procesados, tendrán consecuencias políticas. Súmale que Morena integró a futuristas, verdes, petistas y universitarios. Agrégale a los del frente, PRI, PAN y PRD, y podrás concluir que el horizonte está más que complicado para MC y el Frente.

-¿Y cómo ves los municipios de la zona metropolitana? -cuestiona Juan.

-Guadalajara está confuso: tanto MC con Verónica, como Morena con Lomelí o el rector, tienen posibilidades; Kumamoto, con su nuevo vestido, parece tener como destino Zapopan; Tlaquepaque anda embroncado; Morena podría repetir en Tonalá y MC, refrendar Tlajomulco. De los demás municipios, pues habrá que ver -observó Memo.

-¿Y para el congreso? -preguntó Juan.

-¿Cuál? ¿el federal o el local? -inquirió Memo y apuntó-: Creo que en ambos escenarios Morena y MC tienen posibilidades serias. Ahora bien, pienso que la rebatinga entre los ‘suspirantes’ de todos los partidos será mayúscula, luchando hasta el último aliento por defender su derecho a “sacrificarse” por el pueblo.



-Mucho que platicar… ¿Pedimos otro café?