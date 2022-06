Más arte, papá

Alicia, que tiene cerca de 9 años, se levantó con gran entusiasmo después de haber soñado en que existía una ciudad llena de arte por doquier.

Papá llévame a la glorieta donde hay muchos cuadros. Quiero mirarlos todos y disfrutar de las explicaciones que nos dan sus autores, sobre sus obras. Insistió Alicia.

El padre no cuestionó el espontáneo amanecer y requerimiento, de su adorable hija, y la llevó a ese lugar donde cada sábado hacen cita muchos artistas para mostrar su obra.

A la niña le brillaron los ojos y se quedó envuelta, en múltiples emociones de gusto, al ver que su sueño se hacía realidad.

Cada cuadro que observaba la transportaba a un pedacito de su imaginación, le generaba tantas emociones positivas, que era una maravilla, verla tan contenta y con tanta consciencia.

"Es que los cuadros los pintan los ángeles con las manos de los artistas", decía entre saltos de júbilo. Ellos creen que están pintando, pero los verdaderos creadores son sus propios angelitos que los inspiran, decía con una sonrisa jocosa,

Y agregó: "Me gustaría que no sólo en éste parque se pusieran los artistas, me gustaría que hubiera toda una ciudad llena de arte. Que las mismas casas, los camellones, las fachadas de los edificios, los puentes peatonales y hasta los semáforos fueran unas esculturas".

El padre se quedó muy pensativo y sin derrochar palabra alguna, se limitó a reconocer que su hija tenía razón ¿Por qué hay tan pocas manifestaciones de arte urbano? Algunas esculturas, fuentes y ciertos arcos, son buenos intentos de bañar una ciudad de arte. Pero no es suficiente... ¿Por qué tendrá esa idea mi hija? así que decidió preguntarle, y ella le respondió así: "Es que el arte inspira confianza, nos conecta con el cariño, con las cosas bonitas de la vida, con la creatividad y la alegría, tal y como me siento ahorita. Y no como tanta gente que vive frustrada, enojada, con miedo, triste y recurre a vivir con violencia y egoísmo. Una ciudad vestida de arte, es como mi mamá cuando va a una fiesta, se ve más linda y bonita, se arregla y mejora su ánimo. Por eso sueño que nos invada el arte, en vez del pesimismo, la mentira y la frustración".

Tenía razón, los políticos deben de inyectar más arte a las ciudades, con estilos positivos, bellos innovadores y que den mejor aliciente a que vivamos más contentos y felices, como hoy está mi hija.