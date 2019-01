Marina y Yalitza, las joyas

Es difícil hablar de Roma, la película de Alfonso Cuarón y es difícil porque es inevitable. 10 nominaciones al Oscar son un asunto serio, tres de ellas son en las categorías más fuertes: Mejor Director, Mejor Película, Mejor Película Extranjera. Alfonso Cuarón está ya inscrito en la historia del cine mundial.

Las mexicanas Yalitza Aparicio y Marina de Tavira están nominadas como Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. La intérprete de Cleo compite junto con Lady Gaga ni más ni menos, la señora Glenn Close, Olivia Colman y Melissa McCarthy. Marina por su parte compite en la misma categoría que Emma Stone, Amy Adams, Rachel Weisz y Regina King. Hay que recordar que en esta categoría a Marina de Tavira la han antecedido las actrices Katy Jurado, Lupita Nyong’o y Adriana Barraza.

El triunfo de Roma -que ya es un logro histórico- y la nominación de Yalitza trae consigo por obvias razones una cascada mediática donde priman la felicidad y la euforia colectivas. Me sumo a ello. Adoro el trabajo de Glenn Close, pero mi azteca que llevo dentro apuesta por Yalitza simple y sencillamente por el mensaje que al nominarla se manda. Es la primera mujer indígena en estar como aspirante a Mejor Actriz en la noche del Oscar. Bravo para Cuarón y para Netflix, empresa que en breve (y gracias a Roma) será parte de la industria.

El debate de si Yalitza es o no actriz, si actuó o se interpretó a sí misma, si le va a ganar a Glenn Close o no, si su nominación se debe más al trabajo de Cuarón como director o no, es obsoleto, pero era de esperarse. Y ojo, nada de lo anterior le resta mérito a ella. Es una joven profundamente intuitiva que fue magistralmente dirigida en una cinta brillante.

Marina de Tavira se cuece aparte. Y mencionarlo es necesario porque ella es un tipo de actriz con una carrera larga, seria, formada en espacios como Casa del Teatro y el NET. Su pasión por el silencio anónimo del teatro mexicano, es conmovedor. La vi actuar en varias puestas en escena… Es -sin demeritarla a ella- una tremenda representante de las actrices potentes que tenemos en México. Yalitza es más mediática porque es la protagonista del filme pero también por todo lo que representa que una chica oaxaqueña que nunca soñó con Hollywood tiene un valor hoy para la industria. Y no lo digo sólo yo, lo dijo Adriana Barraza en entrevista, de la cual extraigo dos ideas que le compartió en una llamada a Yalitza Aparicio: “dos cosas” -dijo-. “Una, Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres (…) y dos, estudia (…) porque en este momento ya hay productores, gente que te está viendo”.