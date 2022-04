Mariachis a media voz

Con un equipo renovado casi en su totalidad, Mariachis de Guadalajara, se presenta hoy como local en el Estadio Panamericano de Beisbol, en lo que será la inauguración del calendario de sus cotejos como local en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el máximo circuito jugándose en primavera-verano, tras haber arrancado desde el pasado viernes 22 la campaña en general pero habiéndole correspondido jugar como visitante las dos primeras series.

La primera en Aguascalientes jugando el 22, 23 y 24 de abril contra Rieleros, donde fueron abatidos trayéndose una victoria por dos derrotas, y la segunda en la Ciudad de México en el Estadio Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos, donde sucumbieron el martes 26 y al suspenderse el segundo de la serie por el temporal hubo que cumplirse doble cartelera ayer, esperando que los jaliscienses hayan podido traerse algo más que una victoria tras los seis juegos hasta ahora desahogados en gira.

Contrario a lo esperado, el inicio para el conjunto jalisciense no ha sido tan exitoso, siendo que tras el impresionante buen desempeño que tuvo en la campaña anterior, la primera de su historia como franquicia de LMB, se auguraba un arranque más favorecedor.

Ya se ha dicho que los propios Mariachis se pusieron la vara demasiado alta después de haberse mostrado como un equipo prácticamente ganador de principio a fin en la temporada pasada, terminando como líder en casi todos los departamentos estadísticos no solamente en la zona norte en la que militan sino en el resto de la Liga, aunque al final de una gran campaña en el calendario ordinario no tuvieron la fortaleza ni quizá el colmillo suficiente para sacar adelante la tarea y se quedaron en orilla para triunfar en su zona habiendo sucumbido contra Toros de Tijuana que finalmente se quedaron con el campeonato.

Para este certamen, seguramente la exigencia del público será mayor y Mariachis deberá cumplir con las expectativas aún cuando se sabe que ya no contarán con la presencia de Adrián González “El Titán”, el mexicano nacido en San Diego, California, pero criado en Tijuana de padres bajacalifornianos y considerado uno de los mejores beisbolistas mexicanos de la historia que no son lanzadores, quien decidió retirarse de una forma serena y de bajo perfil y no está más acompañando con su tolete liderando a los Mariachis pues sin duda fue un imán y un icono en la organización.

Tampoco cuentan ya con otro gran bateador icónico en ambas ligas, Jessee Castillo, quien al parecer debido a un desajuste administrativo ya no forma parte del roster.

No obstante, hay buen ánimo y optimismo entre las huestes que conforman el equipo técnico y directivo de la organización jalisciense, pues consideran que pese a esas ausencias, el conjunto tiene ahora características importantes que lo hacen más profundo en su pitcheo abridor con una rotación integrada por lanzadores con experiencia en organizaciones de la Gran Carpa, además de un grupo de serpentineros relevistas renovado, en el que destacan lanzadores bastante sólidos.

Esperan mejores resultados al respecto que lo obtenido en 2021 y se sienten confiados en la calidad de sus peloteros en la defensiva tanto en el infield, como en los jardines y receptoría.

Es claro que la explosividad en el bateo no será el signo distintivo de Mariachis en esta campaña y apuestan por un beisbol más competitivo y balanceado en su conjunto, con una dirección más estratégica bajo la batuta de Sergio Omar Gastélum, a diferencia del beisbol agresivo, quizá eficaz, pero de diferente corte del hoy coach de Angelinos de Anaheim, Benjamín Gil, quien se pensó los llevaría al campeonato en su primera temporada pero no fue así.

Hoy pues, inician los Mariachis en casa recibiendo nada menos que al campeón, al poderoso Toros de Tijuana, con quien sostendrán tres cotejos que serán vitales y claves para el repunte o la búsqueda de los ajustes necesarios para que el conjunto cambie su desafinado canto inicial de esta campaña 2022.

Queda desear y esperar que el conjunto jalisciense encuentre pronto el camino al éxito, y que la afición acuda al Estadio Panamericano en mayor número que la que acudió en la campaña inicial, que fue buena deportivamente para los mariacheros, pero sin la presencia numerosa de aficionados, debiéndose buscar quizá mejores esquemas de promoción para atraer más fanáticos, además de corregir lo necesario para tornar mayormente ganador al equipo, para seguir construyendo afición.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1