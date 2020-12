Magistradxs y consejero de cuotas

Con muchos menos destrozos de lo esperado, las y los diputados de la LXII Legislatura sacaron ayer el nombramiento de cinco magistradas, cuatro magistrados y un consejero de la Judicatura.

Por fortuna, el proceso no tuvo el desaseo de escándalo que ocurrió en junio pasado cuando de madrugada la bancada mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano y sus aliados incondicionales del PAN, atracaron sin rubor alguno el Consejo de la Judicatura al imponer a Tatiana Esther Anaya Zúñiga y a Iván Novia Cruz, impulsados por MC, y a Claudia Rivera Maytorena, por el PAN, como nuevos integrantes de ese órgano colegiado sin haber tenido la calificación mínima de 80 que exigía la convocatoria.

El procedimiento que terminó ayer con estos nuevos nombramientos fue, en términos generales, aceptable aunque se impuso nuevamente la lógica de las cuotas de los partidos y de algunos cuates de altos funcionarios, pero que está vez al menos cumplieron todos los requisitos de la convocatoria. Otro punto a favor fue el equilibrio de género por primera vez logrado en esta selección.

Sin embargo, no se logró el objetivo de elegir a los mejores evaluados. Hay, por ejemplo, quienes no sacaron evaluación aprobatoria en el informe técnico y de trayectoria que presentó el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y que tampoco sacaron la mejor calificación en el examen Ceneval que, sin embargo, fueron nombrados como Georgina del Real Vizcaíno y José Luis Álvarez, empujados por MC o Bogar Salazar, del PAN. En el caso del ex consejero jurídico y ex presidente del Colegio de Notarios, Adrián Talamantes (que suena desde ya para ser el próximo presidente del STJE después del recién nombrado ayer Daniel Espinoza Licón), había sacado inicialmente calificación no aprobatoria del CPS, pero luego de que fue el de mayor calificación del Ceneval, pidió revisión de la primera evaluación, corrigieron y lo aprobaron.

Otro prietito en el arroz en la cocinada de las y los magistrados fue el hecho de que la bancada de Morena no participó en protesta.

De la primera vez en la historia que se aplican exámenes de control de confianza como requisito, poco podemos comentar por el hecho que sus resultados no se hicieron públicos y sólo sabemos que por esa vía eliminaron a 26 que hasta el momento no han impugnado el resultado.

Ante este panorama, podemos concluir que hay áreas de oportunidad para mejorar estos procesos de selección, pero que lo ideal debe ser sacar de la congeladora la Ley de Designaciones Públicas que rompa con el reparto por peso partidista y se seleccione a los mejores, tengan o no padrino político, para tener mayores esperanzas de que la sangre nueva que llegue al Poder Judicial tenga auténticas convicciones de limpiarlo y no sean magistrados o magistradas de cuota que ya lleguen con compromisos de encargarse de que todo siga igual. Ojalá que estos nuevos magistrados y magistradas, que representan casi un tercio de STJ, nos sorprendan marcando alguna diferencia. Veremos.

jbarrerar@gmail.com