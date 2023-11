Magistrade en tacones

No es magistrado ni magistrada: es magistrade. Se llama Jesús Ociel Baena Saucedo y su identidad de género es binaria (no se identifica con un solo género, sino con ambos, con ninguno o algo intermedio). Con dos Maestrías y un Doctorado en Derecho, trabaja en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, a donde llega vestido de saco y falda, corbata y tacones, de cabello corto, rostro bien rasurado y labios color rojo.

Ociel Baena se convirtió en octubre del 2022 en el primer magistrade electoral no binarie de América Latina. Además, es una de las primeras personas en México que obtuvo su credencial para votar, su pasaporte y su acta de nacimiento modificada, reconociéndole como persona no binaria. (Debido a la temática, en este artículo escribiré utilizando lenguaje inclusivo o no sexista, por lo que le agradezco a mi apreciado lector, lectora o lectore, su comprensión).

Desde que se incorporó al Tribunal Electoral ha causado polémica, no por sus resoluciones o porque se ponga en duda su capacidad o conocimientos en la materia sino por su expresión de género (comportamiento y apariencia).

“Difícilmente encuentras una persona no binaria con una expresión tan marcada como la mía, en espacios de toma de decisiones y eso es lamentable”, dijo en una entrevista publicada en su cuenta @ocielbaena en Instagram.

“Yo no me asumo hombre, no me asumo mujer, no me importa encuadrar en el estereotipo masculino ni en el femenino; tú ves mi vestimenta, no me importa si traigo barba y me pinto los labios, si no me depilo las piernas porque la verdad es que ¿quién dice cómo debe ser lo que es lo normal?”.

Jesús Ociel es ponente en distintos foros sobre el reconocimiento de los derechos políticos electorales de la comunidad LGBTI+ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y más). Y hace un par de días compartió un video en sus redes sociales ofreciendo -entre albures- una oportunidad de trabajo para esa comunidad en el INE; la reacción, al igual que en el resto de sus publicaciones, son a favor y en contra, desde las muestras de apoyo y admiración hasta severas críticas y quejas cuestionando su seriedad y el respeto a las instituciones.

“¿Cómo que le Barbie Magistrade no existe? Sé lo que quieras ser”, dice en otro vídeo grabado en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, vistiendo de color rosa y con una Barbie en la mano. “Y la que juzgue”, cierra diciendo en el clip, que alcanzó 4 millones de reproducciones en TikTok.

Jesús Ociel es una de los 5 millones de personas (5.1% de la población, según datos del 2021 del Inegi) que forman parte de la comunidad LGBTI+. Y mientras el magistrade defiende su derecho al libre desarrollo de la personalidad, la identidad y expresión de género, en medio del debate se plantea el respeto.