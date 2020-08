MC, a la caza del Sistema Anticorrupción

El gobierno de Enrique Alfaro ha lanzado una burda campaña contra el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción. El blanco al que apuntaron fue David Gómez Álvarez, el más reciente de los cinco miembros del Comité. Desde el cinismo político alguien podría decir que no es personal, pero en este caso todo es personal: se ha usado de la manera más vil y artera información de una demanda de divorcio, donde todos los datos que están ahí son información privada, que sólo compete a los involucrados, a nadie más.

Cuando la Comisión de Selección, de la que soy parte, nombró a los primeros cinco miembros del Comité en 2017, hubo molestia de algunos poderes fácticos, lo cual habla bien de nuestro trabajo: lo que se buscaba era hacer una Comisión que no respondiera a los poderes, ni a los fácticos ni a los legalmente constituidos, pues se trata de un comité ciudadano de vigilancia y coordinación de los elementos del Sistema Anticorrupción y los sujetos a observar son los poderes. Se criticó en su momento la falta de “peso político” de los miembros, pero el objetivo principal era la independencia de éstos. En 2019 el diagnóstico de la Comisión de Selección fue que, si bien el Comité estaba trabajando muy bien, le faltaba presencia pública. Se eligió entonces a Gómez Álvarez y, otra vez se incomodó al poder, lo cual de nuevo habla bien de la designación.

Lo que está en juego detrás de estos ataques es el control del Poder Judicial. El CPS se amparó ante las designaciones arbitrarias y contrarias de la propia convocatoria del Congreso del Estado, de los consejeros de la judicatura. Lo que viene en las próximas semanas es la designación de diez magistrados y es ahí donde un CPS independiente estorba a los alfaristas. Coincidentemente el Congreso debe nombrar la nueva Comisión de Selección antes del 14 de septiembre, que es cuando la actual termina su encargo. El juego del Congreso, liderado por el diputado Salvador Caro, es sacar la convocatoria lo más tarde posible para no dar tiempo a que se inscriban perfiles que no sean del agrado del gobierno de MC (la convocatoria está lista y guardada en un cajón). Al mismo tiempo, desde Casa Jalisco operan contra el CPS (no hay duda, los operadores de medios del gobernador son quienes han vendido y promovido la nota contra Gómez Álvarez publicada en el sitio Código Magenta), y desde el Congreso algunas diputadas naranjas reclaman al consejero una violencia de género que no suscribe quien, dicen, fue la afectada. El objetivo de MC es forzar la renuncia de Gómez Álvarez para que la próxima Comisión de Selección pueda elegir a dos nuevos miembros del Comité y así desequilibrar a un incómodo CPS.

El objetivo del sistema anticorrupción ha sido y es incomodar al poder, y lo están logrando. Enhorabuena. Apoyemos y exijamos un CPS independiente.

PS. A partir de hoy nos escuchamos todos los días en Así las Cosas Jalisco, por supuesto en la W (101.5 FM y 1190 AM) de nueve a diez de la mañana.

diego.petersen@informador.com.mx