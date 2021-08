‘MARIACHIS; REMONTE O TERCER CLAVO EN EL ATAÚD’

Mariachis enfrenta a un duro rival en la figura de Toros de Tijuana, en el marco de la llamada Serie de Campeonato, que es propiamente la final de la Zona Norte por el pase a la denominada Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), etapa a la que llegará además quien resulte ganador del enfrentamiento que sostienen por la supremacía en la Zona Sur los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán.

Mariachis acumula dos derrotas no habiendo podido imponer condiciones en su casa y hoy se juega en patio ajeno lo que podría ser el inicio del remonte o lo que podría significar un tercer clavo en su ataúd. El conjunto jalisciense llega a esta parte de la Postemporada como uno de los equipos favoritos; fue el mejor escuadrón en la agenda regular de ambas Zonas, líder tanto en lo global en relación a victorias y derrotas rompiendo récords, como en conjunto en aspectos productivos y defensivos, contando en sus filas al lanzador con mayor número de triunfos, así como al campeón bateador del circuito en la agenda ordinaria. No obstante como se ha dicho, en Playoffs ha tenido altibajos ya que en las dos series anteriores a la actual cuando venció con dificultad a Algodoneros de Unión Laguna y después a Rieleros de Aguascalientes mostró falta de contundencia para liquidarlos, teniendo inicios impresionantes, pero con sufrimiento posterior para su fanaticada al no poder concretar el triunfo fácil incluso por barrida, habiendo tenido que llegar al séptimo y sexto juego, respectivamente, para finalmente acceder a esta etapa donde haciendo uso del privilegio de ser el equipo mejor estamentado, jugar como anfitrión inicial en series y cerrando cotejos fundamentales, y ahora está batallando al no haber hecho efectivo ese beneficio en forma favorable y cayó en dos ocasiones en patio propio ante los Toros de la frontera Norte bajacaliforniana que los vencieron al son de 4-3 y 11-9.

Toros de Tijuana es un conjunto sólido, si bien durante la agenda regular fue dominado por Mariachis, no hay que olvidar que la experiencia y el colmillo de los peloteros importa mucho en Postemporada y a diferencia de Mariachis cuyos beisbolistas provienen de diversas latitudes habiendo jugado previamente en otras Ligas y tienen minoría de peloteros experimentados en los campos del beisbol estival mexicano, Toros es lo contrario, un conjunto embalado, aceitado, con amplio tiempo jugando ensamblados y sobrada experiencia en Postemporada de esta Liga.Así las cosas, Mariachis ha sufrido dos muy fuertes embestidas; los astados de la frontera han logrado hacer daño al ensartar los pitones en la estructura de Mariachis y ya se verá si en su propio terreno les alcanzará para eliminar a su adversario, o si la novena albinegra será capaz de crecerse al dolor, sacar la casta y remontar allá en Tijuana para hacer que la serie regrese a Guadalajara a tratar de ganar.

Una empresa difícil, pero no imposible para un equipo que a lo largo de la temporada regular y aún en Postemporada ha dado muestras de su poderío en todas sus líneas y tiene todo para hacer la hombrada. Mariachis lo puede hacer, tiene las condiciones para ganar al menos dos cotejos en Tijuana y retornar a Zapopan para coronar el triunfo ante un público que si bien aún no los arropa como debería ser acorde a su buen desempeño, ya empieza a favorecerles un poco más con su presencia en el coloso deportivo de la Colonia Tepeyac en la ex Villa Maicera.