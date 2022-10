Lula no ganó, ¡ah! pero AMLO ya lo felicitó

En las elecciones de noviembre del 2020 Joe Biden gana la presidencia. De acuerdo con el Colegio Electoral de Estados Unidos, el actual mandatario consiguió 273 votos electorales, de un total de 538, mientras que el ahora exmandatario Donald Trump se queda con 214. La jornada electoral era oficial y se elegía a un nuevo presidente. Las impugnaciones que vendrían horas después de la jornada electoral pidiendo invalidar el proceso por supuestas irregularidades era otro asunto, que tendrían que investigarse de manera independiente, pero sin alterar el resultado de la autoridad pertinente. Por lo pronto el Colegio Electoral, tal y como lo señala la ley, emitió su veredicto que confirmaba que a partir del 20 de enero del 2021 la oficina Oval de la Casa Blanca tenía un nuevo inquilino.

Horas después de conocerse el resultado de la elección, llovieron las felicitaciones al nuevo mandatario. Así lo hizo el primer ministro canadiense, Justin Trudeu, el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, los primeros ministros de Israel y la India, Benjamin Netanyahu y Narendra Modi respectivamente y la Familia Real Saudita. Bueno, hasta Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba comentaron la llegada de Joe Biden a la presidencia.

En Palacio Nacional en México hubo silencio. No hubo reacción, menos felicitación y se provocó una gran controversia. Se dijo que habría que esperar que se completaran los resultados, cuando era lo obvio como el Colegio Electoral lo confirmó días después. Sin embargo, el hermetismo fue el mismo y el presidente López Obrador lo justificaba diciendo, “Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarse al mandato constitucional en cuanto a política exterior, establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, en esencia es lo que decía el presidente Juárez ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’. Estaban acostumbrados a no respetar la Constitución, estaban acostumbrados a que se opinara de todo cuando nosotros debemos actuar con respeto. Queremos que en nuestros asuntos no haya injerencia extranjera. México es un país libre y soberano. No estamos a favor de ningún partido”, cuando era obvio que el

favorito -y perdedor- era Donald Trump.

Pero el “...debemos actuar con respeto” y con cautela ya se le olvido a López Obrador, quien ayer lunes en mensaje de Twitter escribió: “Felicidades, Hermano y compañero Lula. El pueblo de Brasil demostró una vez más su vocación democrática y, en especial, su inclinación por la igualdad y la justicia”. AMLO se refiere a la elección presidencial del domingo en Brasil, donde Luis Inácio Lula da Silva logró el 48.4 por ciento de la votación, por el 43.2 por ciento del presidente Javier Bolsonaro, sin que ninguno de los dos llegara al 50 por ciento más 1 que habla ley brasileña para ganar la elección, por lo que se irán a una segunda vuelta el 30 de este mes.

Lula sacó un mejor porcentaje, pero no ganó. Ah, pero el presidente ya lo felicitó. Y es que a nuestro mandatario, cuando le conviene hablar lo hace muy fehacientemente, pero cuando no le conviene se queda callado. Una nueva demostración más de lo falso, voluble, confuso, equívoco, incierto, indeterminado, oscuro y anfibológico que es nuestro presidente.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net