Lozoya amenaza a Peña Nieto

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, lanzó la amenaza de que de ser llamado a declarar ante la justicia mexicana, contará todo lo que sabe y revelará quiénes intervinieron en las decisiones que se tomaron mientras estuvo en el cargo. No citó expresamente al ex presidente Enrique Peña Nieto, pero queda implícito que se refiere a él.

Emilio Lozoya fue citado a comparecer ante un Juez de Control en la causa que la Fiscalía General de la República (FGR) le abrió por los posibles delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero. En una carta que dio a conocer la noche del lunes dijo que decidió no acudir ante el juez por temor a ser detenido y porque considera que hay una investigación judicial sesgada en su contra.

A Emilio Lozoya lo investiga la FGR por la corrupción que hubo en la compra de la planta de Agro Nitrogenados, que Pemex compró a la empresa Altos Hornos de México en enero de 2014, a sobreprecio y con múltiples irregularidades.

En el penúltimo punto de su carta, Emilio Lozoya lanza la amenaza implícita de contar la participación que pudo tener Peña Nieto. Escribió: “Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación me de las garantías, de inmediato estoy dispuesto a colaborar, y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé que funcionarios del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”.

Ya lo había expresado su abogado Javier Coello Trejo el pasado 30 de mayo: “Citaría hasta al presidente Peña Nieto para que declare, porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente (…)”, dijo el defensor de Lozoya. Ahora lo dice directamente el mismo acusado Lozoya.

Si bien la causa que le abrió la FGR es por la presunta compra irregular de Agro Nitrogenados, Emilio Lozoya está involucrado en otros presuntos casos de corrupción que implican delitos relacionados de lavado de dinero y cohecho. Lozoya fue acusado ante investigadores de la Fiscalía de Brasil de recibir al menos diez millones de dólares de la empresa Odebrecht, a cambio de intervenir para que la constructora brasileña ganara contratos en México.

Lozoya aparece también involucrado en los audios de ex directivos de la empresa española OHL. En uno de los audios, se escucha decir a José Andrés de Oteyza afirmar que Lozoya intervino ante la Comisión Federal de la Electricidad para ganar el contrato de construcción de una planta generadora de energía en Sonora, por casi 500 millones de dólares. Lozoya había trabajado antes para OHL.

De modo que Lozoya sabe muchas cosas. Si el ex director de Pemex es obligado a declarar, seguro contará lo que sabe de Peña Nieto y de otros altos funcionarios involucrados en las tramas de la corrupción del sexenio anterior, un sexenio marcado por la corrupción.