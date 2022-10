Los riesgos

La Secretaría de Salud en Jalisco confirmó el fin de las jornadas de vacunación contra el COVID-19 para la población adulta, tras alcanzar el 80% de la cobertura entre los mayores de 18 años, con esquema completo. El anuncio se dio en el contexto de que ya no hay medidas sanitarias en el Estado; es decir, no es obligatorio el uso del cubrebocas en ningún lugar.

Expertos cuestionan la suspensión de las medidas, sobre todo para los que usan el Tren Ligero y se trasladan a las Fiestas de Octubre. La crítica es simple: miles se transportan en la Línea 1 hacia el Auditorio Benito Juárez, en donde conviven en espacios cerrados durante varias horas y luego se regresan en el Tren, lo cual es un foco de contagio evidente.

La Secretaría no reporta muertes en los últimos días y los contagios promedian menos de 50 casos por jornada. A ver cómo nos va en noviembre, con la llegada de los frentes fríos.



* * *



Ya se dio a conocer el “resurgimiento” del Movimiento Progresista en Jalisco, que figuró en el pasado como una coalición entre el PRD y Movimiento Ciudadano; sin embargo, ahora volvió para posicionar al canciller Marcelo Ebrard como la figura que encabece a Morena de cara a la elección presidencial del 2024.

Todo parece que el Movimiento Progresista le hará la chamba a Ebrard desde un año antes para darlo a conocer y posicionarlo en Jalisco, pero falta el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque será en encuestas como se seleccione al candidato o la candidata.

* * *



En más de partidos políticos, el que no da una, a pesar de sus muchas relaciones en Morena, es el ex regidor zapopano Hiram Torres. Se ha convertido en la piedra en el zapato del diputado José María Martínez. Lo critica por todo y trata de quemarlo, aunque no halla el modo.

El más reciente de los reveses se lo aplicaron dentro de Morena: el antes regidor de Zapopan acudió a la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido para presentar una queja contra el diputado, pero le respondieron que su queja quedó desestimada por “frívola” y porque las denuncias contra el coordinador de diputados de Morena atentan contra “las funciones parlamentarias de los legisladores”.

Por lo pronto, nos dicen que el legislador ni siquiera se despeinó con la queja.