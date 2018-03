Los peloteros mexicanos iniciando 2018 en Liga Nacional

En marcha la campaña 2018 de las Grandes Ligas es pertinente recordar que de 36 peloteros mexicanos que estuvieron en el Spring Training o campos de entrenamiento de primavera de los equipos de Ligas Mayores tanto en Florida (Grapefruit League o Liga de la Toronja), como en la Liga del Cactus (Cactus League) en el Sur de Arizona, 21 en organizaciones de la Liga Americana y 15 en equipos de la Liga Nacional. Habiendo citado antes cómo fue el proceso y cuál la ubicación de cada uno de los que están vinculados a franquicias del moderno circuito, es importante establecer la situación de la quincena de beisbolistas aztecas que tienen vinculación a las novenas del Viejo Circuito o Liga Nacional.

Con Dodgers de Los Ángeles estuvieron entrenando los lanzadores Manuel “Manny” Bañuelos y Julio César Urías Acosta. En cuanto a Bañuelos, oriundo de Gómez Palacio, Durango, que debutó en Ligas Mayores el 2 de julio de 2015 participando con Bravos de Atlanta antes de llegar al entrenamiento primaveral con Dodgers, no logró quedarse en el roster activo y tiene escasas posibilidades de permanecer fuera del roster ampliado en algún equipo sucursal de Ligas menores, y el brillante chamaco de Culiacán, Julio Urías, al parecer no estará listo para permanecer en el roster activo al iniciar la temporada 2018 y estará sujeta a evaluación hasta que se le valore que puede reintegrarse a tareas tras el proceso de rehabilitación de la cirugía a que fue sometido el año pasado. Urías es un activo de los californianos, debutó en Gran Carpa con Dodgers el 27 de mayo de 2016. Es relevante en caso del jardinero oriundo de Tucson, Arizona, de padres mexicanos, Alexander Brady Verdugo, quien debutó en Ligas Mayores con Los Ángeles el 1 de agosto de 2017 y no fue considerado para jugar en los Playoffs de la campaña de su debut, permanecerá en la organización en el roster ampliado de 40 elementos.

Con Padres de San Diego están vinculados dos buenos infielders: el nacido en Guadalajara, Jalisco, Christian Alejandro Villanueva, que apenas debutó en Gran Carpa con los frailes el 18 de agosto de 2017 y se queda en el roster activo; así como el chamaco de Magdalena de Kino, Sonora, Luis Fernando Urías, quien no logró hasta ahora que le dejaran permanecer en el roster activo y mantiene expectativas de seguir ligado en alguna sucursal pues anhela debutar como bigleaguer este año.

Con Diamondbacks de Arizona estuvieron entrenando dos sólidos serpentineros: el derecho de Huatabampo, Sonora, Noel Fernando Salas, quien está en Grandes Ligas desde el 28 de mayo de 2010 y ha jugado antes para Angelinos y Mets; y el habilidoso zurdo de Monterrey, Nuevo León, Jorge Alberto de la Rosa González, que se inició en Grandes Ligas desde el 14 de agosto de 2014 y ha militado antes de en Arizona en Colorado, Kansas City y Milwaukee. Ambos están enlistados aún como activos.

Está ahora en Mets de Nueva York el icónico aporreador e infielder Adrián González Sabín, nacido en San Diego, California, de padres mexicanos, quien tiene experiencia como ligamayorista desde el 18 de abril de 2004 y ha jugado antes con Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles. En tanto no se produzca alguna noticia sobre su salud, podría advertirse buena perspectiva para “El Titán”, aunque también podría ser su última campaña en la Gran Carpa.

Con Phillies de Filadelfia están el lanzador Víctor Teodoro Arano, originario de Cosamaloapan, Veracruz, y que debutó en la Gran Carpa el 12 de agosto de 2017 y permanece en el roster activo al inicio de la temporada, debiendo señalarse el caso del infielder Adam Marcos Rosales, quien entrenó con Phillies pero fue cedido a Cleveland y este equipo lo remitió a sucursales. Rosales nació en Chicago, Illinois, de padres mexicanos, tiene experiencia ligamayorista desde 2008, habiendo jugado antes con Bravos de Atlanta, Diamondbacks de Arizona, Atléticos de Oakland, Padres de San Diego, Rangers de Texas y Rojos de Cincinnati, antes de en Padres de San Diego, con quienes debutó el 23 de abril de 2016.

El lanzador derecho oriundo de Puebla, César Vargas, estuvo en sucursales de los Yankees de Nueva York en 2014, debutó en Grandes Ligas con Padres de Diego el 23 de abril de 2016, habiendo sido asignado por los frailes a Ligas Menores en 2017, de donde quedó libre a fines de ese año y fue firmado por Nacionales de Washington, equipo con el que entrenó y fue enviado fuera de roster a la sucursal en Syracusa, a la espera de insertarse en el listado de activo en esa organización.

Con Rockies de Colorado estuvo entrenando el infielder de Guaymas, Sonora, Daniel Alejandro Castro, quien está en la Gran Carpa desde el 17 de junio de 2015 habiendo jugado antes para Bravos de Atlanta y Cardenales de San Luis, no logró quedarse en el roster activo y está pendiente de seguir en sucursales.

Habiendo debutado el 29 de junio de 2017 con San Luis, el infielder Alejandro de Jesús Mejía, nacido de padres mexicanos en Sylmar, California, no está por ahora en el roster activo y tiene algunas posibilidades de perseverar en sucursales.

Entrenó con Rojos de Cincinnati y no pudo quedarse con ellos el colmilludo relevista zurdo oriundo de Culiacán, Sinaloa, Oliver Pérez Martínez, quien tiene carrera ligamayorista desde el 16 de junio de 2006 y ha participado con Washington, Houston, Arizona, Seattle, Mets y Pittsburgh; tampoco logró permanecer con Rojos el outfielder Sebastián Elizalde y el nacido en Guaymas, Sonora, deberá esperar alguna otra oportunidad para debutar en Grandes Ligas.

Con los Cachorros de Chicago se estuvo probando sin éxito el cátcher oriundo de Mexicali, Baja California, Román Alí Solís, pretendiendo nueva oportunidad en la Gran Carpa tras no haber jugado allá entre 2015 y 2017, pues debutó en Ligas Mayores con Padres de San Diego el 16 de septiembre de 2012 habiendo militado después en Tampa Bay. No logró su cometido hasta ahora.

