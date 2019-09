Los otros premios The Best

Terminó una nueva edición de los premios The Best, creados por la FIFA en 2016 tras su rompimiento con France Football, publicación responsable de entregar el Balón de Oro y cuyo patrocinio compartió con FIFA durante cinco años, y aunque el foco mediático se centró en Lionel Messi y su galardón a mejor futbolista de 2019, hubo otros premios a destacar y que tal vez no tuvieron tanto revuelo.

El premio a mejor jugadora del mundo recayó en la delantera Megan Rapinoe, campeona del mundo con Estados Unidos, quien además de su talento ha logrado tener notoriedad por sus posturas en temas extradeportivos. Rapinoe, declarada abiertamente gay, ha aprovechado los escasos reflectores del futbol femenil para reivindicar derechos como igualdad salarial entre hombres y mujeres, o el respaldar el gesto de protesta de Colin Kaepernick, jugador de futbol americano, quien lleva “vetado” tres años de la NFL por poner una rodilla en tierra mientras sonaba el himno estadounidense por los abusos de la policía contra las minorías. También se manifestó en contra del presidente Donald Trump al negarse a ir a la Casa Blanca en caso de ganar la Copa del Mundo, provocando una respuesta furibunda del mandatario.

El jugador húngaro Daniel Zsóri ganó el Premio Férenc Puskas al gol más bonito de 2019, por una anotación de chilena que realizó de último minuto que permitió a su entonces club, Debrecen, derrotar al Ferencváros. Este premio significa, simbólicamente hablando, un regreso a las raíces, ya que el gol se realizó en el mismo país donde procedió Puskas, el gran goleador húngaro de la década de los 50 quien comandó a una Selección precursora del “futbol total” holandés de los setenta, el llamado “futbol socialista” implantado por Gustav Sebes donde “todos defendían y todos atacaban”, y cuya invencibilidad fue cortada en el Mundial de 1954 por Alemania Federal en el famoso “milagro de Berna”.

El premio al Fair Play lo recibió Marcelo Bielsa, al dejar que su equipo Leeds United recibiera un gol en contra luego de marcar una anotación cuando un jugador de su rival Aston Villa yacía lesionado en el césped. Para los detractores de Bielsa, ese gol le resultó contraproducente, pues al final fueron los “villanos” y no el Leeds quien ascendió a la Premier League inglesa, y en el futbol profesional mandan los resultados. Sin embargo, para el entrenador argentino, defensor de los valores del amauterismo en el deporte, la victoria no es lo único importante en el futbol. Ese gesto también le ayudó a suavizar las críticas que tuvo en su momento por realizar un supuesto espionaje indebido de los entrenamientos del Derby County, entonces dirigido por Frank Lampard, hoy entrenador del Chelsea.

El alemán Jürgen Klopp recibió el Premio al Mejor Entrenador del año por conquistar la UEFA Champions League con el Liverpool. Sin embargo, pasó más desapercibido el galardón de mejor entrenadora para la inglesa Jiri Ellis, quien devolvió a la Selección femenil de Estados Unidos a la cima del balompié para mujeres con su bicampeonato mundial. Junto con el italiano Vittorio Pozzo (1934 y 1938), Ellis es la única entrenadora de la historia del balompié en ganar dos Copas del Mundo de forma consecutiva.