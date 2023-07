“Los muchos”

Pues ahora están decididos a agobiarnos con candidatos presidenciales, hecho esto con un espíritu que yo considero que es de venganza en contra del pueblo bueno. Por parte del Gobierno central, el señor presidente tuvo a bien señalar a seis beneficiarios, de los cuales, según todos los que saben, la ganadora (que será elegida por el pueblo bueno y no por dedazo presidencial) es la doctora Claudia Sheinbaum, a quien señalan como beneficiaria del cariño presidencial. Pero el mandatario dice que no hay dados cargados. Desde luego, esta es la más sexy de los candidatos oficiales (clasificación que yo no hago, sino que así me la indicaron).

El segundo candidato es el ex canciller Ebrard, quien juega a parecer el gordito que hace travesuras en la campaña y que ya dijo que si le hacen trampa, se sale del baile. El tercero es Adán Augusto López, que dice ser un clon del presidente, de lo igualito que es; yo creo que este es el bueno, a pesar de que todo el mundo me ha dicho que no, que estoy loco. El cuarto, que yo no creo que tenga la menor probabilidad, es el senador Monreal, quien yo creo que sabe que no triunfará, pero que sigue el viejo principio de que lo importante no es ganar sino andar entre la bola. Esos son los del partido oficial, pero de los partidos anexos colocaron a Noroña, que a mí me parece el más divertido de este grupo, y a un señor del verde, que todo el mundo ve muy verde, pero que está casado con una artista muy famosa.

Los de la oposición, para no sentirse menos, elaboraron un programa en el que creo que son trece candidatos o aspirantes, muchos de cuyos nombres no me he aprendido, pero que ya fueron calificados por el primer mandatario como canallas conservadores, retardatarios e hijos del siete de espadas y que en el mejor de los casos van a salir a asaltar los caminos. De ellos luce particularmente Xóchitl, que es la más atacada, por lo que supongo será la más popular, y creo que de los otros nada más contaríamos a Enrique de la Madrid, a Beatriz Paredes o a Santiago “furias” Creel, en su nueva versión.

El que sí verdaderamente era mi favorito, por considerar que de lejos era el mejor candidato y el único divertido a la presidencia, era el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, a quien ya hartaron y les dijo “ahí está su arpa, yo no toco” y sigue siendo el dueño absoluto del partido, ya que la mayoría de los que lo acompañan tan solo son gatos esperando que les hagan un cariñito. Se habla de que tiene conflictos, que desde luego él niega, con Dante, el veracruzano, que es el dueño del partido y que dijo que con Alito no iba ni a la esquina, creo que tiene razón por una cuestión muy simple: ambos son egresados de la misma institución, por lo que es evidente que entre magos no se leen las cartas, pero yo creo que el veracruzano está esperando que manden a lucas al joven Ebrard para que, junto con los del verde, lo postulen como candidato por su partido.

