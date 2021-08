Hoy es un gran día para contarles la historia de los Diputados Maravilla. Así: en altas. Mujeres y hombres tan buenos de corazón y puros de alma que merecen un departamento en el piso más alto de la torre celestial más próxima a autorizarse en Guadalajara. ¡En serio!

Su nivel de amor y compromiso con el ciudadano es tantísimo que seguro deben tener un contenedor adherido a esa gran bomba cariñosita que cargan entre los pulmones y al ladito del esternón. Les cuento…

Sucede que, cierto día, y cada uno en su historia de vida, esos servidores públicos ejemplares caminaban con tranquilidad haciendo lo habitual: redactando mentalmente esas iniciativas de ley que pronto transformarán a Jalisco y rescatando gatitos, cuando un halo de luz naranja los iluminó.

Todos escucharon clarito cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) anunció que se habían aprobado 380.9 millones de pesos para entregarlos en 2022 a dos partidos políticos locales: Hagamos y Futuro. Ajá: Trescientos ochenta millones de pesos para que los nuevos del vecindario se hartaran de salchipulpos y bebieran como vikingos. ¡Escándalo!Pues como las saetas del bien que son, los Diputados Maravilla hicieron lo que debían: pegar el grito en el cielo, llenar Twitter de posicionamientos enfáticos y llamarle al góber para que fijara postura en su próxima Regañera. Y, como debe de ser, el tío Alfaro lo hizo.

“No estoy dispuesto a permanecer inmóvil ante un planteamiento que busca darle más dinero a los partidos, pero ojalá quede como una lección de cómo se puede construir un castillo de humo, de esos personajes que hablan bonito, que dicen las cosas que les gustan oír. A lo mejor yo no hablo tan bonito como quisieran, no soy tan modosito ni soy tan simpático, pero arreglo los problemas que otros no arreglaron”. Sí: Así de claro.

El mensaje de Enrique Alfaro tenía destinatario: el ex diputado Pedro Kumamoto y su iniciativa “Sin voto no hay dinero”, que aprobó el Congreso de Jalisco en el ya lejano 1 de junio de 2017.

Evidentemente, los Diputados Maravilla no iban a dejar solo al góber y, tras cerrar filas, echarse dos o tres retuits, grabarse una historia de Instagram y sólo basándose en un anteproyecto que no ha aprobado el IEPC, prepararon una iniciativa de Ley para dejar fuera esa maligna “Ley Kumamoto” en tiempo récord.

Ellos afirman, aseguran, juran y perjuran, que así se ahorrarán 117.2 millones de pesos, los cuales se usarían “en otras necesidades”. Ojo: siempre basándose en un anteproyecto.

El tema es que ese pastel en realidad se repartiría con base en los porcentajes de votación de cada partido político con registro estatal. Así, a Movimiento Ciudadano, a Morena, al PRI, al PAN, al partido del tucán y sí: a Hagamos y Futuro, les tocaría una rebanada de ese presupuesto para gastarlo en lo que crean conveniente (nómina, por supuesto) en función de los votos que recibieron en junio pasado.

Eso, por supuesto, sin contar que existe una bolsa adicional de recursos federales que, de igual forma, estaría llegando a las arcas de cada instituto que tiene representación federal. Pero eso, se asume desde acá, ningún asesor se lo explicó (o sí, pero uno no debe ser malpensado) a los Diputados Maravilla.

Por supuesto que sería un acto más que cínico entregarle 380 millones de pesos a los partidos nuevos, porque éstos apenas alcanzaron entre 4.5% y 5.2% de los votos. Pues ni que se lo merecieran.

Y aquí es donde empezamos con las ecuaciones que, además de revelar de qué está hecha la materia oscura en el universo, nos permitirán conocer que, con la reforma actual del tío Kuma (que, recordemos, en su momento Movimiento Ciudadano clamaba como propia), el gasto rondaría los 157.8 millones de pesos, mientras que, sin ésta, sí se desembolsarían 380.9 millones. Ajá de nuevo: Más de 220 millones más.

¿Y a quién le tocaría la rebanada más grande? Por supuestísimo que a los que obtuvieron más votos: Movimiento Ciudadano. Pero no sólo eso, pues tanto ese partido como los otros de representación estatal tendrían 225% más billetes de felicidad en el banco respecto a lo que obtendrán con la reforma actual.

Pero, por supuesto, al enterarse de esto, todos estamos segurísimos que los Diputados Maravilla cambiarán su estrategia, pues se sabe, se conoce, se súper entiende, que ellos jamás permitirían un escándalo de ese tamaño para el Estado que aman, dignifican y saben proteger como nadie en el planeta.

Así que todos atentos a la jornada de discusión de este tema, que no es menor, que sí impacta a las arcas de Jalisco y en el que, sobre todo, ningún pleito debe desviar nuestra atención.