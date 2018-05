Los “anti” y el voto útil

Tal vez de manera involuntaria, pero a los cinco candidatos presidenciales los ha definido más lo que rechazan que lo que proponen.

López Obrador se ha posicionado como el candidato antisistema. En la primera parte de la contienda Ricardo Anaya se presentó como el abanderado antiPRI. La estrategia de José Antonio Meade, en busca de asegurar el segundo lugar, fue totalmente antiAnaya, y Margarita Zavala fue desde el principio de la construcción de su aventura independiente la natural competidora antiAnaya. “El Bronco” se autodefinió en el momento que el Tribunal lo metió a la boleta como antiAMLO: “Voy por él”, anunció claramente.

Los dos meses que restan para la elección parecen definirse igualmente en negativo.

AMLO es más el aspirante antiPRIAN que el de la esperanza como quiso ser en 2006 y 2012. Tiene a su favor lo que muestran las encuestas: el bloque mayor de electores quiere que se vaya el PRI.

Anaya parece haber decidido ya que su estrategia, más que armar un bloque “prianista”, es convertir la elección en un plebiscito antiAMLO. En su confuso llamado de estos días al voto útil pesa más la intención de aglutinar a los que no quieren a López Obrador en la Presidencia que la de ofrecer su proyecto “de futuro”.

Meade ya enfoca más sus baterías a Morena que al Frente, aunque no renuncia a seguir buscando el segundo lugar. Margarita se debate entre sus rechazos: ¿es más fuerte su antianayismo que su antipejismo? Y “El Bronco” ya sabe contra quién va.

La batalla final, pues, no será a favor de un proyecto sino en rechazo de otro. El voto útil puede operar en ambos sentidos.

SACIAMORBOS

1.- Escribo estas líneas mientras estoy en Guatemala. Vine de “puente” a turistear. Al aterrizar, me topé con un país cimbrado por la noticia de la muerte de un ex presidente, Álvaro Arzú. Después de ser primer mandatario, se postuló para la alcaldía de Ciudad de Guatemala. Ganó y se reeligió (así lo permiten las leyes) una y otra y otra vez. Fue ¡cinco veces! alcalde de la capital del país después de ser presidente. Y si bien en redes sociales hubo polémica, escarceos y cuestionamientos, en las calles de Ciudad de Guatemala y Antigua lo que se vio fue un asombroso y potente funeral de Estado, con ciudadanos haciendo fila para visitar la capilla ardiente tanto en el palacio presidencial como en la sede de la alcaldía. Incluso quienes lo cuestionaban admitieron el arrastre popular de sus funerales. A Arzú, además de esta trayectoria política que le alcanzó hasta para que su hijo sea el actual presidente del Congreso, se le reconoce históricamente haber sido el presidente que firmó los Acuerdos de Paz para finalizar la guerra civil que duró 36 años en Guatemala. Inevitablemente me pregunté cuántos presidentes de México podrían tener un destino así, de popularidad refrendados en las urnas y en la muerte. Tantas lecciones que le da a México su vecino del Sur.

(Por cierto, el ministro de Defensa guatemalteco que firmó los Acuerdos de Paz en el Gobierno de Arzú fue ni más ni menos que Otto Pérez Molina, quien luego se convirtió en presidente de la República y tras dejar su cargo fue encarcelado por acusaciones de corrupción).

2.- Regresa Tercer Grado, el famoso programa de opinión de Noticieros Televisa. Se tienen contemplados únicamente cinco episodios para entrevistar de manera conjunta a los cinco candidatos presidenciales. Aunque la inmensa mayoría de las emisiones de Tercer Grado fueron discusiones y polémicas entre periodistas, este formato no es ajeno, pues ya se había realizado un ejercicio similar en la contienda de 2012 por Los Pinos. Los programas serán encabezados por el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, y participaremos Denise Maerker, René Delgado, Joaquín López-Dóriga, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckerman y un servidor. Agendado para iniciar la serie, Andrés Manuel López Obrador, mañana jueves en la noche después del noticiario de Denise por el canal Las Estrellas.

