Los acomodos emecistas

Cuentan que ya se están acomodando las fichas más rentables de Guadalajara por parte de Movimiento Ciudadano. La senadora Verónica Delgadillo ya está en la candidatura a la Presidencia Municipal, Salvador Zamora se va a la coordinación de la campaña de Pablo Lemus, la diputada Claudia Salas buscaría la reelección del Distrito 8 (el más grande y el que más votos dará), mientras que Marco Valerio suena para la Fiscalía General del Estado.

Sólo faltaría Salvador Caro, quien sigue vendiendo caro su amor para apoyar el proyecto.



* * *



Muchos registros se presentaron ayer en Morena y partidos aliados en Jalisco, al cerrarse la fecha de registros para aspiraciones locales. A Sergio Chávez, el alcalde de Tonalá, ya le salió competencia, pues una de las regidoras de su partido, Marta Arizmendi, quiere saltar de regidora a alcaldesa. ¿Será que le van a hacer sombra a don Sergio?

Por lo pronto, la regidora ya refuerza su amistad con Claudia Delgadillo. Y las mujeres se sienten más fuertes.



* * *



Tras ser señalado por amenazar a una empleada por irse al sindicato contrario, el dirigente Alberto Mercado respondió y argumenta que es todo lo contrario.

El líder del Sindicato Independiente del Congreso de Jalisco contestó que son ofensas y calumnias en su contra y que, detrás de esa situación, están los intereses “perversos” del sindicato mayoritario.

Presumió que están desesperados por los logros laborales y políticos que han alcanzado, como el impacto al salario, el adelanto del aguinaldo, el trámite gratuito para el reconocimiento de la antigüedad y los más de 67 empleados que se han cambiado a su organización.

Y remató que en su gremio no roban, no mienten, no traicionan y no violentan a las mujeres. ¿Qué tal?