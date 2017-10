Los Nuevos, el elefante en la sala

El Cartel Nueva Generación (lo de Jalisco nomás no me sale) o Los Nuevos, como atinadamente le llama Martín Solares en su novela No manden flores, es con solo siete años de existencia, el cartel más grande, más rico y más violento del país. Tiene presencia, es decir controla territorios, en 11 entidades en Estados Unidos y 20 en México. Tiene bajo su influencia corruptora los puertos del Pacífico (Manzanillo y Lázaro Cárdenas) y los del Atlántico (Altamira y Veracruz), el cruce fronterizo de Tijuana y, lo que más nos afecta a los jaliscienses, todos los municipios del Sur de Jalisco.

Hoy por hoy quedan en México solo dos grandes carteles de la droga. El de Sinaloa, que vive un momento complicado por las luchas internas pero que sigue siendo el de más presencia y operaciones en Estados Unidos, y Los Nuevos. La diferencia estriba en que estos últimos están en plena expansión, son líderes mundiales en la producción, distribución y venta de derivados de metanfetamina, tienen una capacidad logística y de fuego enorme y están asentados en territorio jalisciense.

Los Nuevos son el nuevo gran objetivo de la DEA y las autoridades mexicanas. El Ejército y la Marina han capturado a ocho de los grandes operadores de este cartel en los últimos 30 meses. Todos ellos, parte de la estructura o de la familia de Nemesio Oseguera, el líder de este cartel, y tarde o temprano intentará capturalo, come deben hacerlo. Lo que hay que tener claro es que eso va a generar violencia asociada a su captura o los intentos de captura, como sucedió aquel primero de mayo de 2015.

La influencia de Los Nuevos en el escenario local será sin duda uno de los temas más complicados de cara al proceso electoral que viviremos en el 2018. Será el elefante en la sala del que ningún candidato va a querer hablar, pero su presencia será difícil de ignorar pues parte fundamental del diagnóstico de seguridad pública y seguridad del Estado pasa necesariamente por considerar la presencia territorial y económica en Jalisco. Pero lo más inmediato y evidente será la realización de las elecciones en esos municipios del Sur de Jalisco. Los Nuevos van a jugar su papel, van a impulsar candidatos o a evitar que lleguen otros, van a imponer su lógica a los partidos y tienen la capacidad de bloquear, si así lo decidieran, la realización de los comicios. ¿No será tiempo de comenzar a hablar de ello?

