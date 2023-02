Llueven advertencias y AMLO se cachondea

Apenas ayer -en este mismo espacio- hablábamos de los análisis periodísticos de principio de semana que en medios internacionales -The Atlantic y El País- exhiben y critican al presidente Lopez Obrador sobre sus políticas internas -la reforma al sistema electoral- y externas , calificándolo de “errático y autoritario” y los riesgos que para México se pueden provocar, entre jueves y viernes otros dos diarios de reconocido prestigio, The New York Times y The New York Post, lo ‘revientan’ en el mismo tono, señalando que sus reformas al sistema electoral “dan un golpe a la institución que supervisa las elecciones”, además de ser “un intento de debilitar al pilar clave de la democracia en México”, estableciendo que “los cambios disminuirán al organismo electoral, su autonomía y su capacidad de descalificar a los candidatos que quebrantes las leyes”, público el Times, mientras que el Post sentencia que "En una descarnada jugada para usurpar más poder, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está neutralizando al Instituto Nacional Electoral de su país y básicamente ha cerrando la puerta a la celebración a unas elecciones remotamente libre o justas", dice el artículo editorial.

The New York Times dice que AMLO, “desde que perdió las elecciones presidenciales en 2006 por menos del 1 por ciento de los votos, López Obrador ha sostenido en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas, que el instituto ha perpetrado en realidad fraude electoral, una afirmación que se asemeja a las teorías de conspiración de fraude electoral propagadas en Estados Unidos y Brasil”.

En lo anterior coincide Luis Carlos Ugalde, quien fuera en el 2006 presidente del -aquel entonces- Instituto Federal Electoral (IFE), quien en una entrevista el jueves por la tarde dijo, “El resentimiento y su retórica de AMLO por la narrativa que hace del fraude del 2006 y 2012, y que no ha demostrado, eso lo ha machacado; que hay enemigos históricos de la democracia como INE, Calderon, los conservadores, los medios, y en el obradorismo existe la idea de que el INE es parte de ese conspiración”.

El ex funcionario del IFE señala que los ajustes en el sistema electoral, en caso de llevarse a cabo, se corren severos riesgos, porque “en la redacción de la propuesta se percibe que hay intención de causar caos”. Y pronóstica, que “si la elección es competitiva -en el 2024- como yo creo que va a ser, en lugar de que el INE de certeza en los resultados, el INE se convertirá en parte del problema, ese es el tema de fondo. Entonces estamos construyendo las condiciones de un conflicto político e incluso constitucional”.

Y para el inquilino de Palacio Nacional, a pesar de que los medios y analistas internacionales -sin intereses políticos en México- empiezan a manifestar sus puntos de vista y a mencionar los ‘nubarrones de tormenta’ que se avecinan, esas observaciones ‘le hacen lo que viento a Juárez’. Y si no, ‘para muestra un botón’, ya que la concentración “El INE no se toca’ programada para mañana en varias ciudades del país, le han dado pie para mofarse, como lo hiciera el jueves en la mañanera cuando al referirse al tema ‘canto’ parte de la canción “Agarrense de las manos” de Jose Luis Rodriguez “El Puma’, diciendo que “el domingo ahi estaran agarrados de las manos Fox con ¿como se llama el del PRI?, Alejandro Moreno, (Miguel Angel Osorio) Chong, Claudia Ruiz Massiew, Jose Woldenberg, Aguilar Camin, (Enrique) Krause, Marko Cortés, (Carlos) Loret de Mola, etcétera, ahí todos, agarraditos de la mano….’agarrense de las manos’”, terminó cantando.

Llueven las críticas y es un diluvio de advertencias sobre los riesgos a la democracia con los cambios al sistema electoral, pero para quien vive y vegeta cínicamente en Palacio Nacional, en lugar de escuchar, analizar y posiblemente rectificar, todo es motivo de mofa, burla y cachondeo. ¿Usted, qué opina?.

