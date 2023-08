Llegó el gran día para Fernando Valenzuela, orgullo de México

Conforme a las reglas de la organización de Los Dodgers de Los Ángeles, no se puede retirar el número de un beisbolista si no está en Cooperstown (Salón de la Fama del Béisbol), pero ese será otro obstáculo que habrá vencido en su descomunal trayectoria “El Toro” de Etchohuaquila, el gran Fernando Valenzuela, quien este viernes 11 de agosto será inmortalizado en el Dodger Stadium de Los Ángeles, cuando en una espectacular y emotiva ceremonia se retire el mítico número 34 que portó con gallardía durante su triunfal época como pelotero de la novena angelina.

De manera que hoy será un día sumamente importante tanto para Fernando —porque conquistará un sueño que quizá nunca se planteó como objetivo pero que la vida decidió entregarle- como para la fanaticada que lo vio y lo siguió desde sus inicios, siendo una joven esperanza que se transformó en el gran Toro Valenzuela, haciendo surgir la Fernandomanía que le ha seguido por décadas.

En el marco de la celebración, mañana sábado se entregará además el bobble head y el domingo una réplica del anillo de los Dodgers campeones de la Serie Mundial de 1981, a la que los condujo el lanzador mexicano. Desde que salieron a la venta los boletos fueron agotados, así que habrá lleno total para acompañar al sonorense en este gran festejo; de hecho, se ha anunciado que tanto el bobble head como el anillo se entregará a los primeros 40 mil aficionados que lleguen al estadio de la ‘Chávez Rabine’ que tiene una capacidad para 56 mil espectadores.

En una entrevista concedida a un periodista mexicano recién que se conoció la noticia, el tirabolas sonorense declaró que el anuncio del reconocimiento lo tomó por sorpresa.

¨Para mi fue una sorpresa, primero, y luego fue alegría, pero no solo para mí sino para toda la gente, porque siempre me preguntaban ´¿cuándo van a retirar tú número?´ y yo les decía que no estaba en mis manos. Pero ahora creo que la gente va a disfrutar muchísimo eso¨, expresó ´El Toro´ en una exclusiva que concedió al periodista Ricardo López Juárez de La Opinión.

“En ese sentido, Valenzuela recordó que cuando el presidente de los Dodgers, Stan Kasten, le contó sobre el homenaje, éste consideraba que no era su número sino que pertenecía a la organización y el mandatario le contestó que ahora será para recordarlo a él.

¨Finalmente llega ese momento. Cuando el presidente del equipo me dijo ́te tengo noticias, se va a retirar tú número, el 34´, y yo le digo que no considero que es mí numero, considero que es del equipo, pero él me dijo ´bueno, ahora ya nadie lo va a poder usar, así que es tú número´¨.

¨Ya han habido reacciones (de los fanáticos), y qué bueno, porque la afición de los Dodgers siempre está ahí juego tras juego y es bueno que tengan algo diferente y de jugadores que ellos admiran. Eso es lo máximo, es el retiro del número 34, pero es para todos ellos, es el retiro para que esté ahí con otros grandes jugadores¨, agregó.

Es preciso mencionar que además de lo emotivo que serán estas celebraciones, el reconocimiento constituye un paso muy importante, toda vez que se espera sea el inicio para que la organización de Los Dodgers comience a generar las acciones conducentes y eche mano de la gran influencia de la que goza, por muchas razones, y se retome el tema de la posible llegada de Fernando a Copperstown. Así lo esperamos y ojalá así sea porque también esa distinción la tiene ganada a pulso nuestro gran Fernando Valenzuela.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1