Listo, el desfile de funcionarios

Aunque no hay registros de que una Glosa del Informe de Gobierno de Jalisco sirvió para algo, en el Congreso se preparan para cumplir con el trámite y realizar la pasarela de funcionarios estatales la próxima semana. El escenario previsible es que la oposición asuma el papel crítico, mientras que los defensores de funcionarios serán los legisladores de Movimiento Ciudadano.

La novedad podría llegar desde los académicos y activistas que serán invitados a las comparecencias y que podrían aportar cuestionamientos más allá de lo político. Nos dicen que invitarán a representantes de la Universidad de Guadalajara, del ITESO, del Consejo de Participación Ciudadana y del Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción.



* * *



La que vio glosa y se puso creativa fue la diputada morenista María Padilla, quien propuso un ejercicio similar con magistrados, consejeros de la Judicatura y jueces para que respondan en temas como los altos niveles de impunidad en Jalisco.

Es complicado que los juzgadores acepten sentarse en el banquillo de los cuestionados. Y más cuando están en medio de grillas y choques como el despido de personal cercano a la Universidad.

Sólo hay que recordar que en el informe “Hallazgos 2021. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por la organización México Evalúa, Jalisco registró 95.4% en el rubro de impunidad.



* * *



¿Destacan los de Jalisco en la Cámara de Diputados? El ejemplo se los puso Paulina Rubio (no, no es la cantante), la diputada federal panista que envuelta en su abrigo como si en el Palacio de San Lázaro estuviera cayendo el invierno de Washington, hizo que le subieran al estrado un carrito de supermercado, lleno de mercancía, para denunciar que las estrategias de combate a la inflación lanzada por el Presidente López Obrador no han funcionado. Eso ya lo saben todos los mexicanos que tienen que surtir la despensa, pero la legisladora hizo un recuento de los precios del aceite, el azúcar y hasta los frijoles.

Lo curioso del caso es que después de subrayar que aumentó la pobreza, terminó gritando: ¡El INE no se toca!

Ciertamente, la discusión es presupuestal, pero las diputadas y los diputados no ayudan a entender las cosas.