Liderazgo anticrisis

La alcaldesa emecista de Tepatitlán, María Elena “Nena” de Anda Gutiérrez, nos regaló una lección de liderazgo en tiempos de crisis.

Un video muestra cómo ante el reclamo de comerciantes para reabrir parcialmente y aprovechar las ventas del 10 de mayo, una locataria le expone: “Yo pago mis impuestos, sin embargo si no tengo un ingreso, el Seguro Social no me va a esperar”.

Ante esto, “La Nena”, mítica oradora alteña, les reviró: “Sigan votando por el Peje”. En otro video, la alcaldesa trata de mostrar un poco de empatía, y los consuela: “Yo sé que todos están desesperados. Yo estoy, a lo mejor en lo económico no tan desesperada como ustedes... Pero todos los días tengo muchísima gente que viene porque no tiene para comer... Y no tengo la posibilidad de decirles: ‘Abran’”.

A ver si la alcaldesa pone el ejemplo y ahora que el Gobierno del Estado lanzará su programa voluntario de reducción salarial, se apunta para apoyar con hechos (y no palabras desatinadas) a sus gobernados.

***

Parece que se avecina una cirugía mayor en las finanzas estatales debido a los gastos para enfrentar la pandemia.

El secretario de Hacienda, Juan Partida, adelantó que existe un déficit de más de cinco mil millones de pesos y habrá dos vías para enfrentar ese boquete. Los recortes al gasto corriente y nómina, así como al programa de inversión pública.

Con excepción de proyectos como infraestructura carretera o aquellos comprometidos con el crédito a largo plazo que se solicitó al inicio del sexenio, el resto de los programas estará a revisión.

El otro escenario es buscar una deuda a largo plazo que Partida tampoco descarta.

***

Pocos días después del anuncio, el Gobierno del Estado decidió dar marcha atrás a la morgue provisional que iba a instalar en la obra en construcción del Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las protestas de los vecinos inconformes en la colonia Miramar, en Zapopan, surtieron efecto, pues su rechazo al proyecto no se hizo esperar a pesar de que se les garantizó que no había riesgos para los habitantes.

A ver ahora qué nuevo espacio se habilita y esperemos que, aprendida la lección, no falte la socialización por parte del gobierno estatal.