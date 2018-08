“Lico” Cortina, una vida en rojo y negro

Sin Juan José “Lico” Cortina, Atlas no habría celebrado ayer sus 102 años, porque no existiría tal como lo conocemos.

Cortina no sólo fue parte del grupo de jóvenes que fundaron el club rojinegro; también fue su capitán, el ideador del nombre del equipo y el inspirador de su escudo.

“Lico”, como era llamado, fue parte del grupo de jóvenes que se reunían en el Café Rimans (en la calle 16 de septiembre, 239) y decidieron en 1916 crear un club para practicar el futbol, ese deporte que habían aprendido a jugar durante los años que pasaron estudiando en Europa.

Para el nuevo equipo, Cortina sugirió el nombre Atlas, la deidad griega que sostiene el mundo, una idea que revela la cultura, pero también la desbordada ambición de sus fundadores. “Lico” también tuvo la idea general del escudo, que fue diseñado por Carlos Stahl.

El balompié que se veía entonces en Guadalajara era una aproximación a veces casi inocente del futbol, de acuerdo a los recuerdos de Cortina. Los futbolistas jugaban con zapatos y ropa de calle, y usaban el empeine para golpear el balón sólo cuando lo encontraban botando; para los disparos a ras de tierra usaban la punta del pie. Algunos de ellos jugaban con sombrero, que se quitaban sólo para cabecear.

Los muchachos del Atlas, que habían estado jugando en canchas de Inglaterra y Alemania, impusieron su estilo técnico de manera contundente y prácticamente sin oposición.

Luego de dominar el futbol de Guadalajara, la fama del Atlas llegó hasta la capital del país. Los rojinegros fueron invitados al primer campeonato nacional de futbol en 1921, que terminó con el España en primer lugar y el Asturias en segundo. Atlas terminó en tercer puesto imponiéndose a Luz y Fuerza luego de un desempate que se jugó en un sólo tiempo de 20 minutos, porque cuatro días antes los equipos se trenzaron por cuatro horas y 20 minutos sin poder romper el empate.

Los años de “Lico” en Atlas no fueron sólo glorias. En 1927 los mejores jugadores rojinegros salieron del equipo para pasar al Colón, haciendo que algunos directivos sugirieran la idea de retirar al club de la competencia, pero Cortina mantuvo viva a su creación casi por sí solo.

Con jugadores juveniles y “Lico” como único futbolista expermientado, Atlas siguió existiendo, a pesar de las burlas de los aficionados, que recibieron a los rojinegros gritando, “¡Ahí viene el viejo Cortina con todos sus hijitos!”

Las burlas cesaron cuando Atlas se impuso 2-0 al Alianza y días después le dio un susto a sus ex compañeros del Colón. Cortina no recordaba si el juego terminó 2-2 o 3-2 a favor del Colón, pero, decía, “los rivales ya no sabían qué hacer con mis cachorritos”.

Cortina pidió que su atáud fuera cubierto con una bandera del Atlas cuando falleció en 1966. Mientras vivía era común verlo en el Paradero luego de su retiro del futbol, siguiendo con pasión los partidos de los rojinegros, siempre atento a esos que nunca dejaron de ser sus cachorros.