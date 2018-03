En días pasados se publicó la Ley Fintech que tiene por objeto regular las Instituciones de Tecnología Financiera ITF. Esta es una más de las 294 leyes federales que existían hasta 2015, más las que se acumularon en 2016, 2017 y las que se seguirán decretando. En México no queda la seguridad jurídica por falta de leyes, sino que no la hay porque no se cumplen.

Esta Ley intenta reglamentar los servicios que prestan las entidades bancarias por medios tecnológicos, así como la organización y operación de los servicios financieros.

El avance en la tecnología es más rápido que su control y evaluación y se presta a situaciones que dejan desprotegidos a los usuarios de los servicios de la banca. Se han creado negocios innovadores y el uso de plataformas digitales que han generado nuevos modelos para prestar servicios financieros como el financiamiento colectivo de capital o el pago a través de teléfonos celulares y criptomonedas. Se espera que con esta Ley se potencie la competencia e innovación en el mercado de los servicios financieros para elevar la calidad, promover una mejor variedad de productos y reducir los costos para los usuarios de estos productos. Toda vez que las Instituciones de Tecnología Financiera ITF son empresas innovadoras, inician sus negocios sin que exista normatividad que regule su operación o bien, la reglamentación existente impide o limita sus actividades por lo que el establecimiento de las regulaciones que les permiten operar les brinda seguridad jurídica a ambas partes, a las ITF ya los usuarios.

De la lectura de esta Ley, se desprende que tiene varias disposiciones que deben corregirse, como la seguridad al acceso en condiciones no discriminatorias; así como la información de datos transaccionales de los clientes o el acceso a los servicios financieros de la banca tradicional indispensables para que las fintech puedan operar. También debería establecerse claramente que los usuarios son propietarios de datos transaccionales, los cuales podrían transmitirse a través de las redes, siempre y cuando éstos las autoricen, así como que la confidencialidad y seguridad de la información se garantice.

Otro aspecto que debe regularse es el control de la voracidad de la banca por el cobro de las contraprestaciones por la transmisión de estos datos que les impida cobrar cuotas mayores a su costo operativo.

México cuenta con un sistema financiero bien capitalizado, con bajos índices de cartera vencida, generado por los altos intereses que cobran en relación con las bajas tasas que pagan y el cobro de toda clase de servicios.

Además, existe una alta oferta de productos y servicios que generan una elevada rentabilidad a la banca, superando a la observada en países con niveles de ingresos similares.

Las ITF son nuevos modelos de negocios que podrían promover la competencia e innovación en beneficio de los consumidores de los servicios financieros y las autoridades deberían obligar a las instituciones de crédito a acelerar la devolución de cantidades reclamadas por cargos indebidos que ya ascienden a más de mil 600 millones de pesos y a propósito se demoran varios meses para resolver las aclaraciones que obligan al usuario a hacer por teléfono obligándolo a pasar por interminables conexiones para llegar al punto de que todos los ejecutivos se encuentran ocupados y lo hacen perder la paciencia.