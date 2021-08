¿Le quedó claro señor presidente?

Si hasta la semana pasada el presidente Lopez Obrador traía ‘cruzado’ en su cabeza al Instituto Nacional Electoral, del que decía que no apoyaba la consulta del domingo pasado, que había poco entusiasmo y que algunos de sus integrantes eran antidemocrátas, con el resultado del ejercicio y con las declaraciones que ayer hizo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ahora el enfrentamiento será más abierto y seguramente AMLO enfocara su baterías a tratar de hacer los cambios en el organismo que tanto quiere y ha pregonado.

Lorenzo Córdova ayer -durante una entrevista con Radio Fórmula- hizo las aclaraciones pertinentes a las acusaciones hechas en los últimos cuatros días por el presidente. A la acusación de que no se instalaron las casillas necesarias para la consulta, el presidente consejero del INE recordó que solicitó presupuesto extra para hacerlo, pero que la secretaría de Hacienda lo rechazó por haber “otras prioridades” económicas; sobre el porqué el INE no pidió apoyo a los estados como lo insinuó Lopez Obrador, aclaró que de acuerdo con la ley este organismo no puede recurrir ni a los gobiernos de las entidades, como tampoco puede recibir donaciones particulares; a la falta de promoción a la consulta, que tanto demandó el mandatario, Lorenzo Córdova fue claro al señalar que fueron los propios legisladores quienes pudieron los plazos de la propaganda, no el INE; a la queja del presidente de la instalación de casillas especiales para votar fuera del distrito al que corresponde, el funcionario dijo que la Ley Federal de Consulta Popular no es clara en este tipo de casillas, por lo que quien estuviera interesado en votar debió haberlo hecho en su lugar de residencia. Y aquí hay un contrasentido de Lopez Obrador, quien desde el principio dijo que no iba a votar, sin embargo el viernes pasado cuando andaba de gira dijo estar preparado para hacerlo, al decir “traigo en mi bolsa mi credencial de INE”, cuando sabia que no podía hacerlo fuera de la ciudad de México.

Total, que las acusaciones, los señalamientos, los comentarios y las observaciones de Lopez Obrador fueron debidamente contestadas -de acuerdo a la ley- por el presidente consejero.

Y lo que aún es peor y que posiblemente sea lo que más le vaya a calar al presidente en estos días, es lo relacionado al ejercicio de revocación de mandato que se supone se llevará a cabo el próximo mes de marzo. Lorenzo Córdova dijo que aún no se puede hablar de ello por una sencilla razón, porque el Congreso de la Unión no ha cumplido con expedir la Ley de Revocación de Mandato, aunque aclaró que con la intención ellos se preparan y solicitaron los recursos en su presupuesto. Pero sí fue claro al decir que “Hay muchas cosas que no están resueltas y esto no es de voluntarismo, no es nada más ‘yo quiero’, hay que hacer las cosas conforme a lo que dice la Constitución y por lo pronto vamos mal”.

Claro que vamos mal. El presidente no puede lanzar acusaciones o hacer señalamientos a diestra y siniestra sin hacerlos apoyado bajo elementos contemplados en la ley. Hacerlo de otra manera demuestra su desconocimiento de la ley y que toma decisiones o hace declaraciones por reacciones o arrebatos infundados. ¿Le quedó claro señor presidente?

Por lo pronto, dispongámonos a ser testigos del siguiente ‘enfrentamiento’ entre Lopez Obrador y Lorenzo Córdova, porque al mandatario no debió gustarle que le aclaren sus acusaciones, aunque sean de acuerdo con la ley. ¿Usted, qué opina?

