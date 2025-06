Le arruinaron su cumpleaños

Ayer sábado, miles de personas salieron a las calles en todo Estados Unidos, pero no para celebrar el 250 aniversario de la fundación del Ejército ni para conmemorar el cumpleaños 79 del presidente Donald Trump, sino para protestar contra sus medidas migratorias, los recortes al gasto federal y para proteger la democracia estadounidense, con un movimiento masivo denominado “No kings / No hay reyes”. La acción ciudadana estadounidense en contra del presidente, apenas a 146 días de su toma de posesión, es una desaprobación a su mandato, un revés político y una advertencia de lo que puede significarle a los republicanos y a su movimiento MAGA (Make America Great Again) en los próximos procesos electorales.

Mientras Trump, con actitud de soberbia, disfrutaba de un caprichoso, innecesario y costoso desfile militar -que solamente complacía su ego-, en las calles de cientos de ciudades se mostraba la desaprobación a medidas que han venido a convulsionar la economía y a la sociedad, pero no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, ya que decisiones tomadas desde la Casa Blanca tienen un efecto directo en muchos países, ya sea por la aplicación de aranceles a las importaciones, la deportación de miles de migrantes o el impuesto a las remesas.

El jueves, durante un mensaje de Trump al hacer referencia a la protesta “No king’s”, dijo: “No me siento como un rey, tengo que pasar un infierno para que me aprueben algo… no somos reyes en absoluto”. Sin embargo, con una indiscriminada cantidad de decretos que firma -casi todos los días- lo resuelve todo a su favor y cumple con sus caprichos fuera de la ley, para después enfrentarse a jueces que se los frenan y cortes de apelación que se los reinstalan, en algo que es “el cuento de nunca acabar”.

Pero, previo a la celebración de cumpleaños, el presidente Trump ha tenido que recular, en lo que significa una derrota personal y un triunfo de la comunidad migrante, cuando abruptamente ha cambiado el enfoque de sus famosas deportaciones masivas, al suspender las detenciones dentro de las industrias agrícola, hotelera y restaurantera -donde laboran millones de personas sin documentos- al percatarse del impacto económico que representaría el expulsar la mano de obra de migrantes que es primordial en esos sectores.

Lo de ayer fue un golpe de realidad para Trump, que seguramente no lo va a entender y no va a cambiar ni un ápice en sus políticas, pero las demostraciones públicas en todo el país y el retroceder en su intención de las indiscriminadas redadas masivas -Trump está loco, pero no menso- le han arruinado su cumpleaños y opacado su majestuoso desfile militar.

Usted, ¿qué opina?