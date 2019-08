Las villas, ¿problemas en casa?

Las Villas Panamericanas siguen sin encontrar salida. Fue una mala decisión para salir de un problema urgente derivado de las presiones de don Mario Vázquez Raña, presidente de Organización Deportiva Panamericana (Odepa). Lo hemos dicho muchas veces: nunca se debieron hacer las Villas ahí, pero ya están y lo que en su momento fue una solución ahora es un problema por resolver.

Las posiciones más radicales insisten, no sin algo de razón, en que lo mejor que podría pasar es que se demolieran, pues sería un buen símbolo para que nadie más vuelva a brincarse las trancas. El problema es que quienes se brincaron las trancas fueron las propias autoridades enmarañadas en la presión por hacer unas Villas que aprobara la Odepa. Pero imaginemos solo por una cuestión de análisis que mañana un juez ordenara la destrucción de las Villas. Lo único que lograríamos sería un nuevo calvario de demandas no solo para ver quién paga la demolición sino los daños y perjuicios ocasionados al inversor privado que actuó de buena fe creyendo en la palabra de las autoridades, de Pensiones del Estado que no es, como se piensa, inversionista sino comprador, también de buena fe, de departamentos en las Villas.

En este contexto resulta más pertinente la pregunta de cómo sí, esto es, qué sí se puede hacer con las Villas. Desde el sexenio pasado se propuso hacer ahí un espacio para laboratorios del Conacyt de alta tecnología, centros de investigación multidisciplinarios e incluso un área administrativa descentralizada del Consejo. Aunque sigue siendo la mejor opción, no funcionó en el sexenio pasado por falta de presupuesto y, aunque el alcalde Pablo Lemus no ha quitado el dedo del renglón, en este momento, con todos los organismos contagiados por la recortitis aguda que padece el Gobierno federal, se ve todavía más cuesta arriba.

En este cómo sí sorprende que el Gobierno del Estado quiera tomar decisiones sin consultar al alcalde que es responsable del territorio y por tanto de los permisos. Que el gobernador cambie su postura y ahora le urja resolver el problema no es novedad: Alfaro ha dado, para bien y para mal, muestras de un gran pragmatismo y sobre todo de que está dispuesto a gastarse su capital político para enfrentar los grandes problemas, los propios y los heredados, en el primer año, desde Zapotillo hasta las Villas pasando por la verificación vehicular y el aumento al transporte. Que Lemus se haya enterado de la negociación por una filtración a la prensa habla de un problema de comunicación muy grave, pues no solo es necesaria la autorización del cabildo de Zapopan para cualquier decisión, sino que Lemus seguía trabajando en la ruta que habían acordado previamente, la de buscar una ocupación de baja densidad.

Dicho de otra manera, si quieren resolver el problema de las Villas primero hay que resolver los problemas en casa.

