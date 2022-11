Las rodadas del terror en Guadalajara

Son decenas de motociclistas en bola. Qué digo decenas: cientos y cientos. Salen a rodar los viernes en la noche por la ciudad. Son veinteañeros, muchos con su jainita atrás, aferrada a su cintura. Van a unos 60 kilómetros por hora, a veces un poco más. Zigzaguean a toda velocidad, circulan por la ciclovía, se pasan altos, aporrean el claxon sin cesar y mientan muchas madres. El viernes 21 de octubre por la noche videograbé más de tres minutos de motocicletas circulando por Avenida La Paz. Mira, le dije a mi amiga Victoria, mira nada más, en la mañana balacera en Puerta de Hierro, en la tarde ejecución en Providencia y en la noche anarquía vial. Me puse serio y escribí un tuit con el video: “Es preocupante la pérdida de la rectoría del Estado en tantos ámbitos”. Desperté con más de mil interacciones y decenas de comentarios, ofensas, quejas, críticas y ninguna solución. “Una vez pasaron por un puesto de alcoholimetría y ni ahí pudieron pararlos”. “Los escuché anoche, fácil fueron como 10 minutos seguidos de oír los motores acelerados”. “¡Qué clasista! Tienen el mismo derecho de circular que cualquier persona con automóvil”. Ofensas, memes, la culpa es de AMLO, lo usual. Sensación: anarquía, miedo, sorpresa, indignación. ¿Dónde está la Policía Vial? Pero un momento, ¿cómo detienes a 300 motociclistas a toda velocidad? El lunes 31 de octubre armaron una “rodada del terror” por Halloween. Eran más de tres mil motociclistas en varias caravanas de más de cien. Mientras unos andaban en Tonalá, otros rodaban en Andares. La Policía Vial cazó a un grupo en el Matute Remus. Cerraron el paso y decomisaron 112 motos. Un agente se llevó sus cocolazos. Qué miedo, yo creo que los chavos se la fiaron a los de tránsito. Adrenalina pura. Eso es lo que los mueve, me dice la Kamaleona, una implacable biker y activista. Esto empezó hace como cuatro años. Salen de ahí del Chedraui de Río Nilo, primero eran pocos, pero luego se le salió de las manos al organizador. Empezaron a llegar de otras colonias. Se meten a la bola a hacer desmadre. Ahí van haciendo sus “willys”, ¿de qué me hablas? Cuando levantas la moto, un caballito, pues. Hay mucho chavo de los que trabajan en plataformas, imagínate, una madriza toda la semana, pues el viernes en la noche quieres adrenalina. Pero alguna solución debe haber, ¿no? Primero hay que entenderlos, la moto es adrenalina. Eso te la pura potencia y el rugido casi erótico del motor. ¿Tú qué harías Kamaleona? ¿Cómo arreglarías este pedote? A ver, si no les das un lugar, van a seguir agarrando las calles. Hay que prestarles el autódromo de Adolf Horn. Imagínate, les dices, vénganse, armamos unas competencias y un equipo de Guadalajara con todos esos muchachos que les gusta la adrenalina, y los llevas al autódromo, y ahí denle, cabrones, pero ahí… El día de Halloween hubo un montón de accidentados. ¿No sentiste la ciudad más tranquila? Fue porque muchos se desvelaron. Saco mis datos de transparencia: 719 mil motos en todo el Estado, el triple en una década. Pero sólo uno de cada cinco circula con licencia porque Setran tiene apenas 129 mil licencias vigentes. Esto va a estar muy difícil, Kamaleona, se va a salir de control. Ya está fuera de control, súper fuera de control, y ya para que los metamos en cintura va a estar bien cabrón. Se tiene que hacer algo, y algo bien.

