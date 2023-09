Las primeras salidas

Mientras legisladores federales y locales en Jalisco aún no determinan cuándo pedirán licencia para competir por otro cargo en el 2024, Pablo Lemus se convirtió en el primer alcalde en confirmar cuándo saldrá del Ayuntamiento de Guadalajara para iniciar con todo la pelea por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura: pedirá licencia el 3 de noviembre próximo.

A pesar de la crisis entre el dirigente nacional, Dante Delgado, y los alfaristas, nos cuentan que el alcalde está tranquilo, ante el eventual método de selección: por decisión del partido, con debates y hasta con encuestas internas, “pero que todo sea en unidad”. Es más, se asegura que no habrá peleas. ¿Será?

Lemus no tiene un “plan B”; es decir, en caso de no quedar como candidato a Casa Jalisco no buscaría otro cargo: ni la reelección en Guadalajara ni el Poder Legislativo.

Por cierto, Juan José Frangie pedirá licencia hasta diciembre. Como ya lo declaró, quiere ser alcalde de Zapopan otros tres años.



* * *

Luego de los informes de Gobierno de alcaldesas y presidentes municipales en Jalisco, ahora toca el turno a los diputados y las diputadas del Congreso estatal.

Nos dicen que uno de los más interesantes será el de la legisladora Claudia Salas, quien preside la Comisión de Hacienda. Su informe de labores será el próximo 4 de octubre en el Centro de la Amistad Internacional. Y nos adelantan que destacará las reformas o programas como el fortalecimiento de las finanzas de los Ayuntamientos, los recursos adicionales para éstos, las modificaciones legales en materia presupuestal y de contabilidad gubernamental, además de la reforma “más grande” en materia de primera infancia (afirma que se etiquetaron más de cinco mil millones de pesos en este año) y la operación del Centro de Atención Infantil “Salvando Vidas” (que se inaugura este 20 de septiembre). ¿Qué tal?

Recuerden que aspira a la Presidencia de Guadalajara por MC.



* * *



Autoridades siguen con los programas por los 200 años de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Y la edición 2023 de las Fiestas de Octubre se suma a las festividades. De entrada, en el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez se presentarán cantantes como Black Eyed Peas, Molotov, OV7, Residente y El Tri . Pero hay novedades: el F1 Fan Zone Jalisco, festival oficial de la Fórmula 1, se montará en la Plaza de la Liberación del 27 al 29 de octubre.

Es la primera vez que sale de la Ciudad de México.

¡Que siga la fiesta!