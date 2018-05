Las malas ideas

La gran diferencia entre la gente inteligente y la que no lo es, es que los primeros pueden decir con más frecuencia de la esperada una tontería, mientras que los segundos jamás podrán decir algo inteligente.

En el debate de candidatos a senador por Jalisco destacó una propuesta que es una verdadera tontería, y que salió de boca de una persona que es sin duda inteligente. La candidata a senadora del PRI, Rocío Corona Nakamura, propuso en el debate que, para combatir la inseguridad, “cada familia tenga una pistola en casa”.

Quizá la candidata hizo esa propuesta muy estilo “Bronco” porque cree que eso es lo que la gente quiere oír; jugar para la tribuna en busca del voto que ya se fue. (Si realmente lo cree entonces no queda sino congratularse que esté en un lejanísimo cuarto lugar). Pero más allá de eso, hay tres consideraciones importantes por las cuales este tipo de propuestas no se deben dejar pasar ni tomarse a la ligera. La primera es que lo que está haciendo la candidata es incitar a las familias a que se armen, porque legalmente está ya permitido. Esto es, no se trata de una propuesta de ley que la señora quiera impulsar, sino de una recomendación. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo.

Que una diputada y candidata a senadora del partido en el poder proponga a los ciudadanos armarse es reconocer que el Estado no tiene ya la capacidad de cumplir con su primera obligación que es protegernos. Lo que propone es la claudicación del Estado ¿Para qué entonces, diputada, pagamos impuestos; para qué entonces tenemos instituciones de seguridad y justicia; para qué queremos diputados y senadores? Se puede entender, aunque en lo personal no esté de acuerdo, que existan grupos de ciudadanos que, en aras de su derecho a la legítima defensa, propongan este tipo de medidas. Lo entendería incluso de una candidata o candidato outsider, pero no de quien representa al partido en el poder, responsable en gran medida del fracaso en seguridad y de la ausencia de políticas eficaces en la materia.

Pero el argumento más contundente no es político sino de salud. De acuerdo con un estudio epidemiológico en Estados Unidos existen 12 veces más posibilidades de que un arma en casa sea disparada contra un familiar que contra un delincuente, sea por accidente, sea por escalamientos de la violencia intrafamiliar. ¿Eso es lo que busca la candidata del PRI? Supongo que no.

Hay que tener cuidado con lo que nos venden los candidatos, pues como reza el dicho popular, las ideas son como las pompas: todos tenemos un par de ellas, pero pocos, muy pocos, las tienen buenas.