Las lecciones de la selección

Un artículo del New York Times sobre el futbol científico, ese que comenzó con Holanda en 1974 de la mano del inigualable Johan Cruyff y que tuvo su máxima expresión en el Dínamo de Kiev de los años ochenta, decía que el más claro seguidor de esa expresión en Rusia 2018 es Juan Carlos Osorio, el entrenador colombiano que dirige a la Selección mexicana. En este sistema de juego el equipo pesa mucho más que cualquier individualidad y es el sistema lo que termina marcando la diferencia. Osorio fue contratado para el Mundial, y en los 43 partidos previos nunca repitió alineación. El México que vimos ayer no se pareció en nada a los partidos anteriores. Fue un equipo que no dejó de correr y presionar, que tocaba y se movía con una precisión nunca vista y que se plantó como nunca frente a un sorprendido equipo alemán.

Ni un solo analista o comentarista de futbol le daba a México la más mínima esperanza. La crítica, merced de los resultados anteriores, al entrenador y a los jugadores fue descomunal. La pregunta obligada es si lo que tenemos es pésimos analistas en el periodismo deportivo o si simplemente México salió inspirado. Si la anomalía es el juego de ayer o la incapacidad de ver.

Así como nadie creía que México podría derrotar a Alemania, son muy pocos los que reconocen, por ejemplo, que México ha hecho un extraordinario trabajo en la renegociación del tratado

En el periodismo deportivo sucede algo similar que con el periodismo político y el económico. Ser agorero de la tragedia paga mucho mejor, en términos de público y aplausos fáciles, que ver el lado positivo y tratar de entender a quienes toman decisiones. Así como nadie creía que México podría derrotar a Alemania, son muy pocos los que reconocen, por ejemplo, que México ha hecho un extraordinario trabajo en la renegociación del tratado, poniéndole cara a un prepotente y empoderado equipo de Estados Unidos. Nadie, o casi nadie, es capaz de ver las cosas que están funcionando bien en el Gobierno federal. Ya lo decía Monsiváis: antes lo valiente era atacar al Presidente; hoy lo valiente es defenderlo. Pero más allá de defender a un Gobierno, no ver lo que sí funciona provoca que los análisis se equivoquen más seguido de lo normal.

¿Nadie vio o nadie quiso ver lo que estaba haciendo bien México?; ¿nadie entendió o nadie quiso entender lo que estaba planteando Osorio? Me inclino por lo segundo. Estanos haciendo cada vez más un periodismo de creencias, buscando aquello en lo que el mundo se parece a lo que queremos que sea y no tratando de entender las contradicciones que los conforman.

La lección de ayer de la Selección mexicana no es solo para los periodistas deportivos, lo es para todos aquellos que vivimos tratando de entender y explicar lo que nos rodea. El mundo es, por suerte, mucho más complejo e imprevisible de lo que se lee en la prensa, se escucha en la radio o se ve en la televisión.

(diego.petersen@informador.com.mx)