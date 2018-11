"Las fiestas de temporada"

Entraremos al mes de diciembre que creo es el más festivo del año, cuando menos en nuestro entorno, si bien, también es cierto que cada vez se festeja según la manera distinta de cada festejante, pero en general lo que casi no falta es que en la mayoría de sitios el elemento permanente es la comida, así, podrá variar lo que te ofrezcan o la forma en que lo hagan pero de que habrá comida eso no es de dudarlo.

Por otra parte en las oficinas siempre hay alguno o algunos que son más entusiastas y ponen todo su entusiasmo en lograr el festejo, a mi lo que más me llama la atención de estos festejos no es en particular el tipo de comida, desde los rines, churros o papas, ni la cantidad de platos regionales que alguien generosamente aporta al festejo; si bien gozo cada que me enfrento a un plato que tenga lo que sea -es evidente que corporeidades como la del suscrito no se consiguen en una gasolinera, no, se hacen a base de no ponerle pegas a ningún plato y al grito de primero muerto que desairista hasta ver al fantasma de la congestión estomacal de frente.

Estos festejos suelen ser míticos y cuanto más tupida la asistencia a la percha, más meritorio, hay algunos que en vía curricular se lucen como asistentes a varias pachangas de este tipo, pero lo cierto es que hasta este momento muy pocos podían presumir y probar haber estado en más de cuatro de estas mega pachangas. Incluso el rumos popular que dice que en éstas ha habido muertos, lo que no se ha probado, pero hay evidencia de muchos desaparecidos, que de esos ha habido muchos.

Otro fenómeno que se da en estas fiestas navideñas es que se dice que en los sitios donde se venden rines y ese tipo de botanas, hay personas -gorrones profesionales- que según la compra persiguen al organizador, todo con el propósito de asistir a la gorreada y es tal el maremágnum de gente que hasta ahora nadie se ha quejado de la presencia del gorrón y conste que ha habido varios de éstos que han dado tal tragada que terminaron en algún hospital o centro de salud.

Y si usted es observador notará un fenómeno particular y es que en estas fiestas aparecen millones, no exagero, millones de marcas de tequila, desconocidas para los fabricantes de tan maravilloso líquido. Usted podría pensar en intoxicaciones peores, pero siempre se acaba antes el licor y la pachanga de tal manera que a media tarde empiezan a consumirse los restos de los “cócteles” que sobreviven entre las mesas. Pero si usted tiene un amigo coleccionista o usted lo es, puedo asegurarle que de asistir a estas fiestas a recoger las botellas vacías, créame que si lo hace logrará una colección tan valiosa que no le faltará algún museo que desee mostrar una colección tan singular.

@enrigue_zuloaga