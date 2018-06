Las encuestas no son lo que parecen

El aparente favorito, y ya para muchos ganador de la elección, es López Obrador porque así lo dicen las encuestas y sanseacabó. Pero se sabe, esos medidores cada vez son menos una predicción real sobre los resultados electorales; la gente miente o cambia de opinión, aparte de la manipulación a conveniencia de muchas de ellas y los tamaños, composición de las muestras y otras variables. Según eso, Trump no iba a ganar. Eso también va tanto para Anaya como para Meade. Ello nos coloca a los opositores a ultranza de AMLO cuya prioridad es su derrota, en un predicamento. Nos hace preguntarnos ¿Cómo definir nuestro voto? ¿Va por Anaya o por Meade? ¿Nos vamos en automático por el segundo lugar en las encuestas, apuestas, o lo manifestado por plataformas de encuestas sobre encuestas y apuestas, como oraculus.mx, aún sabiendo la vulnerabilidad de ambas?

Porque en realidad no sabemos cuáles son las diferencias entre los tres principales, al no ser tan relevantes esos datos aislados, sino con la cantidad de votos posibles a obtener y muchas condiciones más. De acuerdo a un texto muy sugerente de Mauricio Volpi en la revista Nexos “Encuestas contra realidad” (https://www.nexos.com.mx/?p=37323), donde los porcentajes no son determinantes, toma las cantidades de voto y hace proyecciones. Además de otras cosas, como no olvidar a MC y el PRD como aliados del PAN (considera la ruptura con Zavala muy bien compensada por la coalición). Recuerda: AMLO perdió la elección en el Estado de México y no gobierna en ningún Estado ni en la Ciudad de México, y los otros se reparten casi por la mitad las gubernaturas contando a sus aliados. También se refiere al dinero. MORENA tiene mucho menos presupuesto público. Los otros dos tienen casi igual entre ellos.

Respecto de la cantidad de votos, va uno de sus números. Agrupa y suma primero los votos de todos los partidos de las tres alianzas, PAN-PRD-MC, PRI-PV-NA, MORENA-PT-PES de la última elección, la del 2015. Luego agrega el crecimiento del padrón y participación resultando las siguientes cifras: “Meade 22,703,804, Anaya 21,660,453, AMLO 8,302,780 votos.”

Coincido con el autor, esto tampoco son predicciones. Pero es un punto de partida necesariamente a tomar en cuenta al momento de leer las encuestas. Algo es claro, dejando la opinión de tan imprescindible texto, Meade y Anaya parten en esencia de la misma base de poder. AMLO de menos de la mitad en votos y de dinero lícito. Eso me lleva a hacerme una pregunta. Para tratar de encontrar la respuesta sobre el quién es el ganón sobre López Obrador.

En México, a diferencia de otros lados, el Presidente es tanto el Jefe de Estado como Jefe de Gobierno. Para nosotros es complicado entender esa división. El Jefe de Estado es como el estratega político de una Nación, donde hay que ser (disculpe encarecidamente el lector pero no encontré otra palabra para describirlo) un hijo de la chingada por necesidad. El Jefe de gobierno es el encargado de ejecutar las leyes lo más bonito posible. En un escenario inexistente:

¿Quién le gusta para Jefe de Gobierno y para Jefe de Estado entre Anaya y Meade? Creo por ahí va.

