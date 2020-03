La vida cabe dentro de una caricia

Varios mundos caben dentro del universo mágico de la multidisciplinaria Compañía Finzi Pasca. Con un repertorio de más de 35 obras de distintos formatos, la compañía independiente fue fundada en el año 2011 por Antonio Vergamini, Daniele Finzi, Hugo Gargiulo, Julie Hamelin (+), Maria Bonzanigo y recupera el trabajo, además de la esencia, de Inlevitas y el mítico Teatro Sunil. El equilibrio escénico que ofrece cada producción entre acrobacia, danza, circo, teatro y música es tan honesto e igualmente complejo a la vez. Por supuesto, a cada quién le hará distinto sentido cada espectáculo y esto va por allá con nuestra propia historia y gustos personales aunque el estilo identitario de “los Finzi” prevalezca. Esta forma a la que hago referencia y que es tan particular en artistas con camino andado es —evidentemente— más que eso. Es la recopilación exhaustiva y detallada de una vida llena de experiencias (¿reales?) trasladadas hacia una serie de prácticas llevadas a estudio y práctica de una manera rigurosa y disciplinada en la que al público le parece sencillo —o normal— ver al artista mostrándose vulnerable. Este, creo, es el Teatro de la Caricia, el que se mueve por lo que no se puede verbalizar lleno ahí de intangibles e imaginarios que en lo profundo se convierten en superficiales más no banales. Generalmente el artista trabaja con su vulnerabilidad, con sus emociones, con quién es por supuesto, o por lo menos con quién cree que es, pero es difícil llegar al escenario abriéndose de capa a través de un personaje haciéndolo evidente cuando generalmente hay una pose o una coreografía entera que cumplir. Es decir, no es que sea en ningún sentido improvisado, es que siempre hay un dejo de cada uno ahí permanente. Es como si nosotros, de público, conociéramos a los que están ahí arriba desde niños. Ahí el misterio en lo invisible que queda encerrado en experiencia, sistema, rituales. El teatro no necesita de verdad (es siempre cierto) lo que busca es empatía, espejo, conmoción. Multiplicidad es el juego de la vida…

Iremos al teatro y volveremos del circo.

