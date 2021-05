La vacunación de Tolito III

Sin duda que somos un país afortunado de tener como guía a un ultramédico, súper científico, eminencia en materia de vacunas, recontraexperto, profeta en materia de muertos de Covid, con casi absoluta certeza futuro premio Nobel, tocador de tumbas, bailarín, declamador y hombre público: el doctor Gatell, que nada más porque es muy patriota, que si no ya se lo hubieran llevado del extranjero, tomando en cuenta lo certero de su pronóstico. Con personal como este, la organización ha sorprendido a propios y extraños, aunque no lo quieran reconocer, no se ha ido a dirigir algún sistema médico mundial nada más por amor a la patria y no creo que gane mal, el hecho es que el orden que ha lucido en la vacunación habrá que atribuirlo a él, que con su expertise hace que la nuestra sea igual a la de Finlandia, claro que con más gente aquí y por eso se ve diferente.

Y ya vacunados pueden darse varias situaciones, válidas ambas en un mundo de libertades. La primera, la de aquellos que por las razones que a cada quién les dé la gana, no se vacunan, aquellos que se cubren de estampitas detentes o nada más porque son muy machos o tienen conocimientos sobre las vacunas que desconocemos los otros y que incluso dicen que es una maligna acción con el propósito de alterarnos genéticamente, convirtiéndonos en una especie de zombies o algo semejante y supongo sin saber quedaríamos a expensas de un poder maligno que nos haría actuar, aunque a muchos nos gustaría poder culpar de nuestras tarugadas a otros pero que, sea como sea, no se van a vacunar, cada quién su vida.

Y los otros, como Tolito, que preferentemente quisieran ir a vacunarse al país del norte pero que por falta de lana no lo han hecho y, al no poder hacerlo como muchos, creen que como las vacunas no se cobran quedan dentro de lo que muchos consideran que “del dátil a la palma”, “dadas, hasta puñaladas”, “ primero muerto que desairista” sólo que después de la friega, por el gentío, el tío pensó en agegarse para la segunda toma a los motorizados, solo que ha tenido dificultades adicionales porque su vehículo está trabado a medias de un maizal cerca de Tala y no sé sí ya lo pudo sacar y la moto la tiene en un sistema de tiempo compartido con un amigo que presta servicio de entregas de lonches a domicilio y el muy mula no jaló para llevarse al tío en las enancas, por lo cual el pariente tendrá que buscar la amabilidad de alguno de sus múltiples amigos para que le dé raite y lo lleve a tomar la segunda dosis, que hasta ahora no sabe cuándo será porque la información que tiene no es muy segura, ya que como dicen una cosa dicen lo contrario, y todo lo controla el ultramédico y a las autoridades locales no nada más no les dan información sino que ni siquiera los dejan juntarse, se cree que nada más pase la elección y cambiará la cosa.

@enrigue_zuloaga